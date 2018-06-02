Андрей Скабелка ведет переговоры с «Барысом» 2.06.2018, 15:21

Андрей Скабелка

Фото: hcsibir.ru

Белорусский тренер ведет переговоры с казахским клубом по поводу должности главного тренера.

Сегодня, как пишет "Sports.kz", Андрей Скабелка вылетел из Астаны, но переговоры с казахстанским клубом продолжатся в понедельник.

Напомним, прошлый сезон для "Барыса" стал крайне неудачным. Астанинский клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в Восточной конференции.

Андрей Скабелка ранее работал в новокузнецком "Металлурге", белорусском "Гомеле" и сборной Беларуси, в "Торпедо", "Сибири", а также в омском "Авангарде", откуда был уволен посреди сезона.