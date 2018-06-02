Актер Александр Филиппенко: Мы не должны молчать! 4 2.06.2018, 15:29

Александр Филиппенко

Российский актер выступил в поддержку Олега Сенцова.

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской тюрьме, сообщает Радио Свобода.

Как сообщалось, в субботу в 11:00 в Киеве на Майдане Независимости стартовала акция поддержки Олега Сенцоваи других украинских политзаключенных - #SaveOlegSentsov.

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.