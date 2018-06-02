В Могилеве дети устроили акцию протеста против отправки тренера в армию 1 2.06.2018, 15:31

Фото: mogilev.online

Воспитанники школы олимпийского резерва устроили пикет.

Со слезами на глазах встречали День защиты детей воспитанники теннисного отделения школы олимпийского резерва в Могилеве. Обидели детишек военкомы, забравшие в армию единственного их тренера Константина Цветкова. Отработав всего год, молодой специалист отправился в армию, пишет «Могилев.онлайн».

В результате, когда с 1 июня началась очередная смена спортивного лагеря, выяснилось, что любимого тренера на месте нет. И вообще никакого тренера нет.

Что характерно, ни дети, ни их родители с происходящим не смирились. Родители обратились к зампредседателя горисполкома Алле Галушко и завсектором спорта и туризма Дмитрию Латенкову, прося вернуть Цветкова детям. Из личных средств оплатили даже корты и инвентарь.

Фото: mogilev.online

А дети вышли с плакатами вот на такую трогательную акцию протеста. На плакатах — «Верните Костю», «Верните тренера», «Кто-то должен учить детей!». Фото прислала подписчица:

«Возникает вопрос, для каких же случаев в нашем законодательстве предусмотрена служба в резерве?», — возмущается она.