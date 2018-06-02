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Фотофакт: Новый премьер-министр Испании присягнул королю

  • 2.06.2018, 15:39
Фото: epa

Педро Санчес вступил в должность главы правительства.

Социалистической партии Испании Педро Санчес принес присягу премьер-министра страны в королевской резиденции Сарсуэла. Издание «Гордон» cо ссылкой на El Pais сообщает, что в церемонии участвовал король Испании Филипп VI. Санчес пообещал, что будет «добросовестно исполнять свои обязанности на службе стране и королю». Напомним, вчера парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей «Народной партией».

В отставку ушел премьер Мариано Рахой и весь состав правительства.


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