Фотофакт: Новый премьер-министр Испании присягнул королю 2.06.2018, 15:39

Фото: epa

Педро Санчес вступил в должность главы правительства.

Социалистической партии Испании Педро Санчес принес присягу премьер-министра страны в королевской резиденции Сарсуэла. Издание «Гордон» cо ссылкой на El Pais сообщает, что в церемонии участвовал король Испании Филипп VI. Санчес пообещал, что будет «добросовестно исполнять свои обязанности на службе стране и королю». Напомним, вчера парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей «Народной партией».

В отставку ушел премьер Мариано Рахой и весь состав правительства.