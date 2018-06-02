Один патрон на всех зайцев Кирилл Нежданский

2.06.2018, 15:47

«Индустриализация регионов» - это попытка «высококреативно» перемешать мух с котлетами.

У белорусского совмина, «мудрого», «предусмотрительного», всегда уверенно смотрящего в будущее, имеется еще одна программа. Речь идет о попытке реиндустриализации РБ - хотя наши чиновники по-прежнему предпочитают прибегать к термину «индустриализация», не замечая, что он отсылает к реалиям примерно вековой давности. На прошлой неделе глава Минэкономики дал интервью «Рэспублiке», приоткрыв завесу тайны над самим планом и процессом планирования.

«БелГазета» уже писала о рисках реиндустриализации по-белорусски, связанных как с общей структурой экономики РБ, так и с характером решоринга в развитых странах. Больных вопроса два - откуда деньги и кто нам даст продвинутые технологии.

Не хотелось бы заложить последние портки и получить по факту технологии и оборудование из КНР, обесцениваемые возвращением производящих мощностей ведущих ТНК в Европу и США. Увы, этими рисками дело не исчерпывается - интервью Владимира Зиновского лишь подтверждает это.

Один патрон на всех зайцев

Во-первых, разрабатываемый документ в интервью представлен как «план глобальной перезагрузки». Эпитет «глобальный» лучше убрать - к сожалению, Минэкономики не под силу ни загрузить, ни нагрузить, ни перегрузить всю мировую экономику. Во-вторых, озаглавлен он «Индустриализация регионов», что уже предполагает конфликт между приоритетами регионального развития и общенациональной промышленной политикой, если таковая вдруг появится. Помните, как регионы в 2016г. героически создавали новые высокотехнологичные рабочие места по покраске заборов? Даже премьер-министр Андрей Кобяков тогда не сдержался и усомнился как в статистике создаваемых рабочих мест, так и в их высочайшей технологичности. Присутствующая в интервью задача «выровнять регионы в части их экономического развития» - тем более утопия.

Еще одно концептуально слабое звено - реиндустриализация пристегнута к поручению нарастить к 2025г. ВВП до $100 млрд. Понятно, что без поручения Лукашенко в РБ и мышь не пискнет, но если цель создания новых промпроизводств - выполнение распоряжения главы государства, а не естественное развитие промсектора, то итог предсказуем - см. модернизация деревообработки.

Наше правительство всегда норовит не просто одним выстрелом убить двух, трех и более зайцев, а перестрелять на тушенку весь биологический вид, затратив на это всего один патрон. Патроны заканчиваются, зайцы разбегаются, должностным лицам приходится садиться и разрабатывать новый чудесный план вместо проваленного. Когда в программу закладываются задачи и по реиндустриализации, и по развитию регионов, и по наращиванию ВВП до $100 млрд., и по привлечению ПИИ и пр., в случае ее провала медным тазом накроются все обозначенные цели.

Бороться и искать, найти и не сдаваться

Насчет поручения Зиновский настроен, само собой, оптимистично: «В задаче достичь объема ВВП в $100 млрд. к 2025г. нет ничего нереального. Напомню: в 2014г. объем нашего ВВП был почти $80 млрд., в этом году мы ожидаем $60 млрд.». Так все-таки - нам нужны цифры или современные производства с высокопроизводительными рабочими местами?

Программа «Индустриализация регионов» объединяет 1742 проекта, каждый из которых привязан к одному из 118 районов и инициирован отраслевыми министерствами или губернаторами.

По словам Зиновского, инвестпроекты делятся на 3 категории. Во-первых, это импортозамещающие проекты. Белорусский рынок хил, узок, скопидомен, поэтому крепкие хозяйственники точат зуб на весь ЕАЭС: «В прошлом году ЕАЭС импортировал из третьих стран товаров на $220 млрд. Мы проанализировали структуру этого импорта, отобрали 327 позиций. Это товары, производство которых может быть создано у нас - самостоятельно или в кооперации с зарубежными партнерами».

Есть ли уверенность, что запланированные товары продемонстрируют ценовую конкурентоспособность? И что аналогичные импортозамещающие проекты не реализуются другими государствами ЕАЭС?

Категория N2, made in China: «Почти 160 проектов мы предлагаем для совместной реализации с КНР. Это проекты в машиностроении, электронике и электротехнике, оптике и фотонике, микробиологической и фармацевтической промышленности, производстве медоборудования».

При всем уважении к нашим китайским партнерам по мере решоринга в США они будут заинтересованы в выпихивании устаревающих технологий и оборудования на свои евразийские задворки - и уже делают это. При всем уважении к белорусским чиновникам они никогда толком не выбирали китайских лимитов по свопам из-за отсутствия устраивающих кредитора инвестпроектов.

Наконец, живое творчество масс, наиболее рискованная категория инвестпроектов (порядка 1200) - «идеи, привязанные к специфике и профилю конкретного района, построенные на предложениях от органов госуправления и бизнес-сообщества».

Если это проекты в интересах конкретного района или конкретного бизнеса, почему же конкретный район или конкретный бизнес до сих пор не осуществили их без всяких госпрограмм? Или они готовы рисковать только чужими инвестициями?

Самые сладкие и быстроокупаемые инвестпроекты Минэкономики объединило в топ-100: элементная база системы «Умный дом»; аппараты для УЗИ-диагностики, производство чистого кремния рядом с БелАЭС; 20 проектов производства энергосберегающего и электрического транспорта и автокомпонентов и др.

В Совмине уже все подсчитано: «Есть определенные подсчеты, которые позволяют спрогнозировать инвестиции по таким проектам на уровне $4 млрд. Это как минимум. Напомню, стоит задача ежегодно привлекать в страну не менее $1,4 млрд. ПИИ». Зиновский уверен, что «это крупные проекты, которые дадут быстрый эффект и позволят выйти на многие рынки».

Ох, г-н Зиновский, не зарекайтесь: уж на что Илон Маск инвестиционно привлекателен, маркетингово раскручен и вдоль-поперек обложен программами господдержки, а все равно его Tesla до сих генерирует убытки, а не прибыли. Bloomberg недавно запустил онлайн-счетчик, сколько теряет эта компания за время чтения статьи про Илона отдельно взятым пользователем. В сумме, наверное, набежало не меньше $4 млрд. Поэтому не стоит обещать быстрых и гарантированных результатов.

Нарисованные цифры или решенные проблемы?

В целом Зиновский довольно аргументированно ссылается на западный опыт решоринга и аналогичные программы развитых стран. Тем не менее разница есть и она существенная: США или ЕС выносили производства в Юго-Восточную Азию, оставляя у себя финансовые и научно-исследовательские структуры, поэтому сейчас не столько возвращают на родину старые производства, сколько открывают новые. У Беларуси с деньгами сами знаете как, с НИОКРами - тоже, и она если что-то куда-то и выносила, то лишь из Минска за МКАД, теряя по пути часть оборудования и персонала. Еще раз: нет у нас ни больших денег, ни высоких технологий. И поэтому реиндустриализироваться следует как-то иначе, чем развитые страны.

Минэкономики апеллирует к опыту Национальной программы развития обрабатывающей промышленности США, немецкой концепции «Индустрия 4.0», коммюнике Европейской комиссии (ЕК) «За промышленный ренессанс», поставившее задачу увеличить долю промышленности в ВВП с 16% (2014г.) до 22% (2020г.).

С технологиями все просто. 17 мая председатель Госкомнауки и технологий Александр Шумилин признался: «В этом году впервые за последние десятилетия наукоемкость ВВП у нас вырастет и составит 0,6-0,65%. До этого она составляла 0,5%. К 2020г. поставлена задача довести этот показатель до 1%». Понятно: прорыв. Впервые за последние десятилетия. До 1%.

С финансированием все не так просто. Вчитаемся в интервью Зиновского: «Если говорить о топ-100, то здесь предполагается привлечение преимущественно стратегических иностранных инвесторов.

По остальным проектам возможны различные источники. Во-первых, это инновационные фонды и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, а также программы - государственные научно-технические, программа Союзного государства, программа финансирования научных исследований. Во-вторых, заемные ресурсы - средства Банка развития, международных финансовых организаций, китайские и индийские кредитные линии. В-третьих, собственные средства организаций и кредиты банков, ну и, конечно, ПИИ». Конец цитаты.

Таким образом, источники финансирования - все те же, и не факт, что из них не мытьем, так катаньем удастся выжать необходимый объем инвестиций.

Добавим сюда еще социальный аспект - рабочие места. В США, например, общественное мнение критикует низкие темпы реиндустриализации, но уже осознало: из-за развития технологий рабочих мест на новых производствах будет меньше, чем на старых.

Просчитывало ли правительство и особенно его сопланировщики из исполкомов, большие мастера по созданию высокопроизводительных рабочих мест, социальные последствия реализации программы с учетом специфики локальных рынков труда и фиктивного характера статистики по занятости?

«Индустриализация регионов» - хороший пример того, как специфика белорусского госпланирования, норовящего то убить всех зайцев одним выстрелом, то высококреативно перемешать мух с котлетами в одном планировочном миксере, то просто спешно выполнить указание первого лица, по сути, работает против целей, заявленных в программе.

Вины Минэкономики или лично Зиновского в этом нет - есть огромная инерция аппаратного мышления, привыкшего отчитываться за нарисованные цифры, а не за решенные проблемы. Поскольку Совмин рассмотрит готовую госпрограмму летом, а на стол Лукашенко она ляжет лишь в сентябре-октябре, пожелаем разработчикам если не устранить, то максимально сгладить те противоречия документа, которые ставят под вопрос перспективу его реализации.

Кирилл Неженский, «БелГазета»