Надежда Скардино объявила о завершении спортивной карьеры 2 2.06.2018, 15:48

Надежда Скардино

Белорусская биатлонистка прекратила выступление на профессиональном уровне.

Олимпийская чемпионка-2018 Надежда Скардино объявила о том, что завершила профессиональную карьеру, сообщает "Прессбол".

"Спасибо Беларуси, команде, что я почувствовала здесь своим человеком. Всем спасибо. Надеюсь, я для вас останусь вашей биатлонисткой. Понимаю, что нужно делать некоторые шаги вовремя, а не после. Не могу найти мотивацию, силы на каждодневные тренировки. Самый главный фактор — я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет", — отметила Надежда.