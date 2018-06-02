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Появились очередные доказательства участия «вагнеровцев» в войне на Донбассе

  • 2.06.2018, 15:59

«Вагнеровцы» непосредственно подчинялись офицерам спецслужб России.

Служба безопасности Украины опубликовала очередные перехваты разговоров российских террористов. Об этом сообщает inforesist.org cо ссылкой пресс-служба ведомства.

Как отметили в СБУ, беседа офицера ГРУ Иванникова с главарем ЧВК «Вагнера» Дмитрием Уткиным является очередным доказательством того, что «вагнеровцы» непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ.

Диалог между бывшим главой «ЛНР» Игорем Плотницким и Уткиным документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов.

Также СБУ установила, что за июнь 2014 года силами АТО было убито как минимум 36 россиян из числа ЧВК «Вагнера».


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