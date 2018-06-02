«Прекратите строить аккумуляторный завод, а потом стройте стадионы» 2 2.06.2018, 16:30

1,037

Брестчане высказали мнение о новом стадионе в честь арабского шейха.

«Брестская газета» спросила прохожих, как им идея назвать стадион в честь арабского шейха и нужен ли вообще Бресту еще один стадион.

Анастасия, ИП:

— Назвать стадион в честь арабского шейха — это смотря как рассмотреть. Если с точки зрения благодарности этому человеку за то, что он нам помогает строить этот стадион, то почему бы и нет. С другой стороны, все-таки стадион будет у нас, в Беларуси, и тем более для игроков «Динамо».

Было бы здорово в честь какого-нибудь игрока хорошего назвать. Я не увлекаюсь футболом, не слежу за ним, поэтому мне трудно понять, нужен ли он. Вот еще один фитнес-центр или аквапарк нужен.

Яна, военнослужащая:

— Я считаю, что вкладывать деньги — это одно, а мы все-таки другая нация. Это уже не совсем наша тема. Думаю, что название должно быть связано с патриотизмом, либо с известными людьми, которые сделали немалый вклад в развитие белорусского футбола, либо с какими-то другими выдающимися людьми.

Строить еще один стадион нужно, чтоб развивать спорт, футбол. Располагаться он может в каком-нибудь новом районе, потому что город у нас сейчас расстраивается.

Алеся, в декретном отпуске:

— Я думаю, что у нас белорусских деятелей достаточно, можно в честь них назвать. Или выбрать что-то более национальное. А имя арабского шейха — это не наше. Наш человек не поймет, перефразирует во что-то неприличное.

Поэтому надо выбирать что-то наше, родное. Я думаю, что еще один стадион — это хорошо. Дети увлекаются, они ходят с родителями на футбол, это очень классно для мальчишек. У самой тоже мальчишки, и они очень рады с папой сходить на матч. Я думаю, если будут какие-то дополнительные стадионы, может, это будет привлекать популярные команды, которые будут приезжать к нам. Расположиться он может на Ковалевке.

Сергей, инженер-системотехник:

— Я болею за БАТЭ. Считаю, что стадионы везде нужны. В Бресте неплохой спортивный комплекс есть, в Гомеле. Для Бреста все-таки лучше было бы построить еще стадион типа «Борисов-Арены».

И назвать что-то вроде «Брест-Арены». Это обычное стандартное название. Но в честь шейха называть, как по мне, не очень звучит для наших краев. Брест — немаленький город. Думаю, чем больше у нас будет футбольных стадионов, тем лучше.

Елена, работает в страховании:

— К футболу я никакого отношения не имею, но если его назовут в честь арабского шейха, то это странная идея. Ну, понятно, что человек, который вкладывает деньги, хотел бы, чтоб его увековечили в нашем городе, но мне, например, было бы странно смотреть на эту вывеску. Но я считаю, что стадион — это не то, о чем надо сейчас думать.

Основная проблема нашего Бреста — это строительство аккумуляторного завода. Это основная проблема всех брестчан. Думаю, что нужно сначала задуматься, чтобы прекратить вредные производства, а затем строить что-то новое.