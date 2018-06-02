Ганапольский: Самое смешное – это воскрешение Бабченко. Остальное очень серьезно 7 2.06.2018, 16:21

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Матвей Ганапольский

CБУ обнародовала далеко не все имеющиеся у них данные по «делу Бабченко».

Украинские силовики пока не обнародовали всех доказательств по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом рассказал журналист Матвей Ганапольский во время трансляции на своем канале в YouTube 1 июня, сообщает "Гордон".

1 июня Ганапольский был вызван на беседу в Службу безопасности Украины вместе с другими людьми из "списка 47-ми", на которых, по данным украинских силовиков, также могли готовить покушение. Участники встречи дали подписку о неразглашении информации.

"С нами были достаточно откровенными, и я понял технологию... Они, во всяком случае, объяснили. То есть, конечно же, не все показывается. Я имею в виду на брифинге, на пресс-конференции и так далее", – рассказал он.

Журналист подчеркнул, что воспринял услышанное всерьез, и доказательства были убедительны.

"Самое смешное – это воскрешение Бабченко. Остальное очень и очень серьезно. Просто очень. Деньги, оружие, разговоры. Вы скоро с этим познакомитесь. Просто они для следственных действий не все могут... Кроме того, там всякие цепочки тянутся и так далее. Но это вам понятно, это я ничего не разглашаю", – пояснил он.

Ганапольский отметил, что в СБУ понимают, что у обвиняемых будет "очень крепкая защита".

"Все абсолютно факты, естественно, в определенное время и не такое уж дальнее", – подытожил он.