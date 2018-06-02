Белорусы в текущем году сдали $450 миллионов «чистыми» 3 2.06.2018, 16:12

Продажа валюты снова превосходит покупку.

В Беларуси в апреле текущего года продажа наличной иностранной валюты физическими лицами превысила покупку на 198,9 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщается в четвертом номере «Статистического бюллетеня» Национального банка, пишет myfin.by.

С начала года (за январь-апрель) население также продало больше иностранной валюты, чем купило.

В целом за этот период продажа наличной и безналичной инвалюты физлицами достигла 2,864 млрд долларов в эквиваленте, а покупка – 2,413 млрд долларов.

Чистая продажа составила более 450 млн долларов.

За четыре месяца субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси иностранной валюты продано на 6,346 млрд долларов в эквиваленте, а покупка составила 6,693 млрд.

Нерезидентами за январь-апрель продано валюты на 194,9 млн долларов. Купили же они валюты на 32,3 млн долларов в эквиваленте.