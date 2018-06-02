Власти потратят на парад 3 июля $2 миллиона 23 2.06.2018, 16:42

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В этом году парад будет еще более масштабным, чем предыдущий.

Около 260 единиц боевой техники(в прошлогоднем параде было задействовано 222 единицы техники) и 3 тыс. военнослужащих примут участие в праздничном параде в День Независимости в Минске. Парад техники и пеших расчетов растянется на три километра. Об этом сообщил журналистам Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования, пишет myfin.by.

Парад пройдет 3 июля у стелы «Минск – город-герой». Колонну техники возглавит танк времен Второй мировой войны Т-34-85.

Всего на парад в Минске выйдет 18 пеших расчетов и 23 расчета военной техники, передает БелТА.

Тренировки по подготовке к параду войск Минского гарнизона проходят на аэродроме Липки.

Накануне праздничного парада, в конце июня, у стелы пройдут две генеральные репетиции.

Сколько стоит военный парад в Минске?

В какую сумму обходится проведение праздничного парада, вопрос об этом в Минобороны Беларуси обычно не комментируют. Так, в отношении парада 2017 года в пресс-службе ведомства отметили, что финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных Минобороны на текущее содержание Вооруженных сил.

В России СМИ на основе мониторинга госзакупок и сумм, которые озвучивали официальные лица, приводили данные о расходах на военные парады в Москве (около 4,5 млн долларов).

Предположительную стоимость на подготовку и проведение военного парада в Минске в 2017 году сообщали naviny.by на основе своих расчетов и предположений о минимальных затратах.

Вышло более 2,37 млн долларов (в том числе транспортировка военнослужащих — 1,4 млн, расходы на украшение города — 400 тыс., пошив праздничной военной формы — более 200 тыс., стоимость салюта — 45 тыс. долларов и т.д.)

Насколько корректны эти цифры – трудно судить, так как многие позиции по затратам не отражены на сайтах закупок и в других официальных источниках.