Андрей Пионтковский: Cанкции США - серьезный вопрос для российской клептократии 1 2.06.2018, 16:49

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Андрей Пионтковский

Военно-политический истеблишмент США твердо намерен противостоять Путину.

Визиты лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в РФ стали информационной победой Владимира Путина, при этом особенно разочаровал своим поведением французский президент, подыгравший российскому диктатору.

В чем смысл этой победы для главы Кремля, почему Россия не пойдет на масштабные военные действия на Донбассе и как Украине не потерпеть информационного поражения в ситуации вокруг инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- Оставим тему Бабченко, потому что прежде всего хотелось бы увидеть, что покажет СБУ. Будут ли показаны разоблаченные российские организаторы.

Я не принадлежу к той группе людей в России, в которой популярно за что-то критиковать Бабченко или сомневаться, что его хотели убить. Все это так. Но ведь спецслужба пошла на довольно драматическую операцию, чтобы добиться результата, то есть разоблачить российских организаторов. Они обещают показать, но пока еще ничего нет. Подождем 2-3 дня, а пока нет материала для обсуждения.

- А какую оценку вы дадите этой операции?

- Смогу дать оценку именно по результатам. Я бы восхищался, если б нам завтра в кандалах привели двух российских полковников ГРУ, которые скажут, что организовывали это преступление.

Здесь же идет война и с пропагандистской точки зрения. А если убедительнейшие доказательства не будут представлены, то Украина потерпит поражение в этом эпизоде информационной войны.

- Действительно, было уже много заявлений европейских дипломатов и чиновников, которые говорили, что это неправильные действия.

- Вы же видите, "Репортеры без границ" и другие выступили с критикой действий украинских силовиков. Но все это можно перебить только результатом.

- Недавно с официальными визитами в России побывали Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Как это повлияет на политику Путина?

- Визиты Меркель и Макрона, и, прежде всего, Макрона – это блестящая информационная победа для Путина в очень тяжелой ситуации. Он показал, что преодолел изоляцию.

Но если Меркель была довольно сдержанной во время своего визита, и от немецкой делегации нам пришла информация, что она добилась каких-то результатов на украинском направлении, чуть ли не уговорила Путина на допуск миротворцев на всю оккупированную территорию, то Макрон просто беззаветно вылизывал путинскую задницу.

Причем это было особенно чудовищно, потому что произошло в тот день, когда были обнародованы результаты следственной группой по сбитому Boeing MH17 (которая официально подтвердила, что самолет на Донбассе сбили россияне, - прим.). Тогда Путин глумился над жертвами этой катастрофы, а Макрон стоял с ним рядом, хихикал и улыбался ему. Это невероятное и совершенно удивительное для меня зрелище. Ведь год назад, когда Путин приехал во Францию, ему устроили совершенно другой прием. Макрон великолепно вел себя на пресс-конференции и просто осадил Путина. Тот был униженным.

И что же так резко изменилось в отношении? Это напоминает мне такое же изменение в отношениях Путина с Николя Саркози (президент Франции в 2007-2012 годах, - "Апостроф") лет 10 назад.

Когда Саркози только избрали, он начал с довольно резких антипутинских заявлений, критики своего предшественника Жака Ширака за угодническую политику в отношении Путина. Потом был саммит "Большой восьмерки" в Германии. И после того, как Путин посетил шатер Саркози, пред нами предстал уже другой президент Франции, который выглядел шокированным, жалко что-то лепетал и с тех пор полностью вел пропутинскую политику. Он сыграл очень полезную для Путина роль во время грузинской войны.

Не знаю, какие аргументы находят в российском руководстве и спецслужбах, чтобы так влиять на французских президентов, но поведение Макрона было просто унизительным.

А для Путина была большая информационная победа. В том числе ему же важно убеждать свое окружение. Ему наплевать на выборы, которые все равно фальсифицируют. Но для диктаторов очень важно иметь полную лояльность своего окружения. Ему надо показать своему окружению, что Запад с ним считается, к нему приходят на поклон: "Ничего, пацаны, прорвемся, не беспокойтесь, что американские санкции вас затронут. Вот Европа нас поддержит".

- Будет ли Франция после визита Макрона настаивать на смягчении санкционного режима против России?

- На официальном уровне ничего не изменилось. По-прежнему нет условий для встречи всей "нормандской четверки". Но поведение Макрона показательно. Ведь он приехал и показал, что "Владимир – один из нас", что он не военный преступник, совершающий одно злодеяние за другим. И это порождает безнаказанность, несмотря на заключение комиссии по Boeing MH17, несмотря на химическую атаку в Великобритании.

Кстати, Макрон уже предал своих британских союзников, сказав, что поедет на чемпионат мира, если Франция будет хорошо выступать. А [министр иностранных дел Великобритании] Борис Джонсон, напомним, заявил, что английские официальные лица ни в коем случае не появятся на чемпионате мира.

- К слову, вспоминая чемпионат мира. За три недели до начала турнира мы видим обострение на Донбассе: в районе Горловки и на других участках. Для чего пророссийские боевики идут на эти провокации?

- Понимаете, у этого конфликта есть своя динамика независимо от политических решений. Но и Украина не скрывает, что определенная активность вокруг Горловки проводится силами ВСУ. Причем у украинских военных есть конкретная цель – занять выгодную позицию в так называемой серой зоне, которая по официальным Минским соглашениям должна была контролироваться Украиной, но потом была занята российскими войсками.

Что касается Путина, то я не думаю, что он готов к крупномасштабному вторжению в Украину, потому что за этим будет резкое усиление санкций против него. Тем более, что заигрывания Европы не имеют особого значения.

Серьезные вопросы для российской экономики и персонально для российской клептократии – это отношение США и американские санкции. И могу доложить из Вашингтона, что на американском фронте ничего не изменилось. Да, есть Трамп со своей необъяснимой привязанностью к Путину, который пытается все время как-то замедлить введение тех или иных санкций. Но в противовес Трампу есть единодушная решительность военно-политического истеблишмента, чтобы твердо противостоять Путину.

- Еще такой момент. Между Донецком и Ростовом, где пройдут матчи чемпионата мира, около 200 километров. Как вы считаете, будет ли дана установка из Кремля на прекращение боевых действий во время проведения турнира? Ведь сейчас идут активные бои, в которых немалые потери несут боевики.

- Пропагандистской Москве невыгодно (продолжение активных боевых действий, - прим.). Но я не думаю, что усиление уровня конфронтации принесет большой успех и Украине.

И напомню заявления украинского руководства, что эти территории будут освобождены не военной силой, а дипломатическими усилиями всего мирового сообщества.

Да, украинская армия существует, в отличие от 2014 года. Она достаточно сильна, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение российских сил. Но давайте будем реалистами: украинская армия не способна противостоять второй, третьей, а, может быть, даже первой в мире по силе сухопутной армии.

Как эксперт я понимаю, что украинская армия не может осуществить наступательную операцию против российской армии. В случае попытки освобождения территории, Россия бросит в зону конфликта столько вооруженных сил, сколько будет необходимо для отражения атаки. Такова реальность.

- Несколько дней назад постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в ходе заседания Совета безопасности организации призвала Россию к выводу войск с Донбасса. Каким образом этого добиться?

- Мы знаем, что ООН никогда не принуждает военными средствами. Они действуют по той же формуле руководства Украины, на которую я уже сослался: оккупированные территории будут освобождены совместными дипломатическими усилиями всего мирового сообщества.

А результат крупномасштабного конфликта может быть только один – погибнут десятки тысяч людей.

- Но Европа осторожничает с Путиным. То есть мы не видим единой позиции Запада.

- Да. И последние визиты европейских лидеров это показали. Кроме того, тут еще есть причина, совершенно не зависящая от Украины. Европе все время нужно повыкобениваться перед Соединенными Штатами, показать свою значимость и особенность. А сейчас европейцы, видите ли, недовольны выходом Трампа из ядерной сделки с Ираном. Это вечная деголлевская политика, чтобы показать, как мы независимы. Напомню, Шарль де Голль каждый раз заигрывал с Москвой, чтобы показать, как он независим от Америки. В этом и есть тенденция европейской политики, которую мы наблюдаем более полувека.