Видеофакт: Очередной смерч под Минском 4 2.06.2018, 17:00

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Видимо, еще не раз за это лето белорусы увидят смерчи.

Уж слишком часто они стали появляться в наших тихих краях. Вот и пользователь форума Onliner с ником Bird40 поймал на видеорегистратор один такой в Пуховичском районе Минской области.

Напомним, что 24 мая смерч наблюдали жители Лоевского района Гомельской области. Тогда никаких сведений о пострадавших или повреждениях построек не поступало. Нынешний же смерч также решил погулять в поле подальше от жилой застройки.