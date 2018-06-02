«Дрозды прошерстить надо! Там миллиарды!» 6 2.06.2018, 17:14

2,049

Белорусы знают, кто в стране главный коррупционер.

Своего помощника-инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко Лукашенко назвал бандитом, пишет «Салiдарнасць».

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — сказал Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

— Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.

Лукашенко также анонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.

— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — сказал Лукашенко. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник Лукашенко. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.

Праведного гнева слова разоблачения из уст главы государства на форумах не вызвали. Его высказывания для многих послужили скорее основанием для ироничных комментариев.

Сharter97.org собрал лучшие комментарии:

«С трех попыток ответьте, кто в Беларуси главный коррупционер?»

«А во сколько обходится содержание Лукашенко для бюджета? Один день шикарной жизни-миллионы рублей коту под хвост».

«Дрозды прошерстить надо! Там миллиарды!!!!!!!!»

«Рыгорыч, а это ничего, что бывший сотрудник КГК оказался бандитом? Получается КГК- кузница бандитизма!»

«Лебединое озеро хотим».

«А кем был назначен Ровнейко и другие руководители на данные должности. Интересно».

«Собственными рученками растил и пестовал, закрывал глазенки на шалости своих питомцев».