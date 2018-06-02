В Вильнюсе прошла акция в поддержку Олега Сенцова 2.06.2018, 17:22

В акции приняла участие и белорусская диаспора.

Сегодня в Вильнюсе прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Акция прошла возле российского посольства, которое расположено напротив сквера Бориса Немцова. Об этом Сharter97.org сообщил организатор акции Павел Маринич.

В акции приняли участие литовские режиссеры, представители литовских, белорусских, российских и украинских организаций.

На фото Алексей Житлов Фонд «Вашу и Нашу Свободу» (Русь сидящая)

Напомним, сегодня во всем мире проходят акции солидарности #FreeSentsov. Украинский режиссер, который находится в заключении в российской тюрьме, голодает уже 20-е сутки.