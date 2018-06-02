Брестские спасатели вытащили щенка из застывшего битума 2.06.2018, 17:30

А волонтеры отмыли и вылечили.

Брестские спасатели вытащили щенка из застывшего битума, сообщили БелТА в МЧС.

«Утром 31 мая в пожарную аварийно-спасательную часть №5 Брестского РОЧС, находящуюся в свободной экономической зоне «Брест», позвонили из соседней организации и сказали, что слышат, как неподалеку скулит собака.

Что-то с ней произошло. На место выехали спасатели и возле взлетной полосы аэропорта обнаружили щенка, который застрял в смоле», - пояснили в ведомстве. Работники МЧС принялись за дело и стали вытаскивать несчастного щенка.

«Проблема была в том, что после холодной ночи по этому битуму можно было ходить. Он был твердый, как асфальт. А еще под щенком была яма. Ему повезло, что морда лежала на мелком участке. Еще пару часов, и его бы втянуло еще глубже», - прокомментировал произошедшее начальник 1-й дежурной смены Мирослав Давидчик. Спасатели работали час. С помощью шанцевого инструмента им удалось достать щенка. Однако он не мог пошевелиться и был обессилен. Его необходимо было отмыть.

«Никто из обнаруживших бедного щенка не взял на себя ответственность за его спасение, так как было непонятно, как ему можно помочь. Пожарные забрали его к себе в часть, а оттуда связались с волонтерами организации «Доброта в Бресте».

Волонтеры отозвались на просьбу о помощи и примчались к спасателям. Вскоре они доставили щенка в ветклинику, где время на спасение шло на минуты. Пострадавшего пса было очень трудно очистить.

Волонтеры призывали жителей города оказать помощь в спасении щенка. Его оттирали подсолнечным маслом, но свободных рук было мало. У щенка была сильная интоксикация из-за смоляной корки. Более того, его состояние было близко к критическому - он был полностью обезвожен, у него были сломаны лапки и хвост. За его жизнь боролись практически целый день», - рассказали в МЧС.

В итоге щенок был освобожден из смолянистого «капкана». Позже он стал пить и есть. Теперь он находится в надежных руках добрых людей.