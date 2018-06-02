CМИ: Иран начал вывод войск из Сирии 1 2.06.2018, 17:40

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Тегеран выступает в сирийском конфликте на стороне режима Асада.

Иранские военные начали в пятницу покидать южные и юго-западные районы Сирии. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники. Информация о выводе иранских войск появилась и в прессе Израиля. По данным Al-Arabiya, регион покидают и отряды ливанской проиранской группировки "Хезболла", сообщает "Радио Свобода".

Иран и "Хезболла" оказывают поддержку войскам сирийского президента Башара Асада в войне против повстанцев. Против присутствия иранских сил на юге Сирии категорически возражает Израиль, считая его угрозой. Израильские ВВС не раз наносили удары по базам Ирана и "Хезболлы" на сирийской территории.

Как сообщают источники "Интерфакса" и израильских СМИ, принципиальная договоренность о том, что иранские военные покинут юг Сирии, была достигнута на встрече министров обороны Израиля и России в Москве на этой неделе. Россия, как и Иран, оказывает военную помощь Асаду. Посол России в ООН Василий Небензя подтвердил, что некое "соглашение о разъединении" сил на юге Сирии было достигнуто, но не стал говорить о деталях. Посол Израиля в России также подтвердил, что переговоры в Москве прошли успешно.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в субботу сказал, что в Сирии есть иранские "военные советники", но нет иранских баз. Он также призвал США вывести своих военных из района ат-Танф на юге страны.