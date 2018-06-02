Ганапольский попросил у украинских властей государственную охрану 2.06.2018, 17:49

Просьба связана с «черными списками» по «делу Бабченко».

После встречи в СБУ фигурантам "списка 47-ми" предложили, "руководствуясь законодательством Украины", решить для себя, нужна ли им охрана. Об этом рассказал журналист Матвей Ганапольский во время трансляции на своем канале в YouTube 1 июня, сообщает "Гордон".

Журналист рассказал, что на встрече были находящиеся в Киеве фигуранты списка, полученного украинскими силовиками в рамках дела о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, и "один приезжий".

"Отнесся ли я серьезно к услышанному? Это видно по следующему моему действию. После того как все закончилось, я подошел к определенному человеку и сказал, что я хотел бы написать заявление на охрану. Это не то что два чувака будут за мной ходить. Там разные формы охраны, нам объяснили", – сообщил он.

Ганапольский уточнил, что обратился за помощью в МВД.