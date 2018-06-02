Антон Путило подписал контракт с новичком чемпионата Турции 2.06.2018, 18:02

Антон Путило

Белорусский футболист подписал двухлетний контракт с «Анкарагюджю»

Белорусский полузащитник Антон Путило продолжит выступать в составе турецкого «Анкарагюджю», пишет «Трибуна».

30-летний футболист подписал новый контракт сроком на два года.

В минувшем сезоне Путило забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах второго турецкого дивизиона. Подробную статистику белорусского полузащитника смотрите здесь.

По итогам сезона «Анкарагюджю» занял второе место и вышел в суперлигу.