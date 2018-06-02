Великая французская революция и Кремль Андрей Зубов

2.06.2018, 18:18

Короля могут отправить на гильотину.

На днях Немецкая волна опубликовала интервью, которое Никол Пашинян дал Жанне Немцовой. Вот одна из фраз премьер-министра Армении: «Для нас это очень важно — иметь такие выборы, чтобы несмотря на результат у граждан было чувство, что они выиграли эти выборы. И они решили, кому быть во власти. Мы уверены, что наши проблемы начались с того момента, когда в Армении начали фальсифицировать итоги выборов.»

В России тоже волнения 5 декабря 2011 г. начались после явной для всех фальсификации парламентских выборов, и привели к событиям 6 мая 2012 г. после инсценировки президентских выборов. Этот метод был применен кремлевской властью и в декабре 2007 — марте 2008 г., но тогда власти это легко сошло с рук, хотя по сути было не менее отвратительно. Но многие наивные люди тогда чего-то ждали от «новой» администрации г-на Медведева.

Теперь российская администрация президента просто уничтожает институт выборов на всех уровнях, заменяя его назначением и фарсом. Результат очевиден. В России надо ждать новую волну протеста, которая сметет этот порядок. Почему? Да просто потому, что властная вертикаль — это всегда плохое управление, всегда коррупция и, как результат — стагнация и упадок. Вот и сейчас в России — цены мировые на нефть растут, а жизнь становится всё хуже. И так бывает всегда и повсюду при переходе к деспотии.

Во Франции Людовик XIV окончательно упразднил выборы всех уровней в 1696 году, и через 90 лет революция смела монархию и отправила короля на гильотину. А сейчас всеобщая грамотность, интернет, прозрачные границы. Все случается намного быстрее. Грузия, Киргизия, Украина, Армения — далее везде.

Вчера решили отменить выборы мэра в Екатеринбурге, сегодня в Нижнем Тагиле, завтра — в Москве. В Администрации Президента ломают голову, где бы найти умелые кадры управленцев. И я хочу сказать этим «друзьям народа» из АП. Лучше сами уйдите и дайте людям возможность выбирать себе начальников — мэров, губернаторов, президентов, депутатов. Выберут плохо — переизберут, выберут хорошо — будут благоденствовать. Перестаньте претендовать, господа президентские чиновники на то, чтобы быть мозгом народа и его волей. Этого люди не прощают.

Хорошо если просто вон прогонят и наворованного и в конвертах раздаваемого лишат, а то может быть как во Франции в 1793 году. Так тоже бывает.

Наш народ вполне может управлять собой сам. Ему чужая голова не нужна. Может быть в 1989 году и не умели еще, но выросло новое поколение, узнали, посмотрели, как живут демократические общества. И у себя хотят наши граждане сделать также. Пока их воля выражается в эмиграции и желтых уточках, в мусорных митингах и скорбных стояниях после пожара в Кемерово. Но скоро, очень скоро все эти потоки сольются вместе.

Вы готовы , господа в АП и в ФСБ ждать до последнего, чтобы понять — выборы ни фальсифицировать, ни отменять нельзя, как бы их результат ни был вам неприятен и нежеланен?

Как профессионал скажу — ждать не следует, лучше начинать паковать чемоданы, да побыстрее.

Андрей Зубов, «Фейсбук»