Фоторепортаж: В центре Гродно стартовал Фестиваль национальных культур 2.06.2018, 18:24

В шествии впервые приняли участие китайцы, кубинцы и тамилы.

Многонациональная колона участников фестиваля совершила шествие от площади Ленина до Советской, собрав тысячи зрителей. В этом году в шествии в первые приняли участие кубинцы, китайцы и тамилы. Также после долгого перерыва в фестивале приняли участие латыши и болгары, пишет s13.ru.

Во главе праздничной колоны пронесли символическую фигуру аиста, перья в крыльях которого были украшены национальными орнаментами.

В этом году основной тематикой шествия были национальные забавы. Зрители услышали народные песни, увидели танцы, а также театрализованные мини-представления.