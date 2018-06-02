Брестчанки готовят очередной «Марш против свинца» 2.06.2018, 18:42

Фото: Реальный Брест

На этот раз жители Бреста готовят две акции протеста.

Женщины подали заявку местным властям, чтобы выйти на два пикета напротив завода "IPOWER", который строится в свободной экономической зоне под Брестом, сообщает «Радыё Рацыя».

Пикеты запланированы на 19 и 26 июня и будут иметь название "Брестчанки против свинца":

- Очень опасные технологии будут присутствовать на этом предприятии. Литейное производство - это 13 тысяч тонн. 85 тонн свинца и свинцовых сплавов будет плавиться каждый день.

Из этих сплавов получается оксид свинца - чрезвычайно опасное вещество. Будет очень много серной кислоты, - объяснила химик.

Уже пять месяцев брестчане и жители пригорода борются против строительства аккумуляторного завода компании "IPOWER", так как считают это производство вредным.

Было собрано около 40 тысяч подписей против стройки, неоднократно проведены разрешенные и неразрешенные местными властями массовые акции протеста. Благодаря работе блогеров вскрыт скрытые факты касающиеся строительства и другие мероприятия.