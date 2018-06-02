«Школе подарим фотоаппарат за 500 долларов» 1 2.06.2018, 18:48

В какие суммы обойдется выпускной-2018.

Полина из Минска и ее одноклассники собирали на выпускной по 115 долларов. «Программа очень насыщенная: шоу барабанщиков, световое и иллюзион-шоу. На входе будет красная ковровая дорожка, саксофонист, два мима и гигантский мишка», — рассказывает девушка. А Рада из города Береза ездила за платьем в Польшу, потому что там «выбор больше и качество лучше». Покупка обошла примерно в 100 долларов. Tut.by расспросил одиннадцатиклассников, как они готовились к выпускному и какие суммы пришлось потратить на праздник.

Выпускной в Березе: за платьем ездили в Польшу

В этом году Рада оканчивает одну из школ города Береза. «На выпускной потратили огромную сумму», — признается девушка. Деньги на выпускной начали собирать с двух классов еще в прошлом году, по 600 рублей с человека.

Например, сюда входит фотоальбом, который стоит 50 долларов. Часть средств уйдет на подарки — что презентуют педагогам, девушка пока не знает, а вот школе подарят фотоаппарат за 500 долларов. «Сдавали эти деньги на все, но за ресторан платим отдельно», — дополняет Рада.

Праздник начнется с торжественной части в школе и продолжится в ресторане — за место выйдет примерно сорок рублей на человека.

— Всю программу на себя взяли родители, нам ничего не говорят. Насчет ведущего еще думаем, но большая часть класса обеими руками «за», — рассказывает Рада.

Мастера, который сделает прическу и макияж, выпускники искали еще в сентябре. Тогда за все приготовления нужно было отдать примерно 60 рублей, «возможно, сейчас уже дороже». За платьем, которое обошлось примерно в 100 долларов, Рада ездила в Польшу. Туда же пришлось возвращаться за туфлями — они стоили 50 долларов. По словам девушки, другие одноклассницы искали наряды в Минске или Бресте.

— Но в Польше выбор больше и качество лучше. А цена такая же, как у нас, может чуть дороже. Но, наверное, я единственная из класса, кто туда ездил за одеждой.

Фото: TUT.BY

Выпускной в Минске: купили два платья для одного вечера

В этом году Вероника оканчивает одну из минских школ.

— Выпускной будет в школе, он состоит из трех частей — вначале официальная, где вручают аттестаты, затем поздравительная с концертами и благодарностями. Ну и, конечно же, дискотека. Развлекательное агентство обещало нам устроить шоу, программу пока держат в секрете, — рассказывает девушка.

За праздник пришлось отдать по 150 долларов. «По цене вроде бы всех все устраивало, не сильно вдавалась в подробности, как у других с деньгами. Мои родители без всяких претензий оплатили», — рассказывает девушка. Помимо вечерней программы и стола в эту сумму входит оформление зала, фотограф, съемка видео — обычная и с квадрокоптера, а еще цветы учителям.

Отдельно пришлось потратиться на наряд. Вначале Вероника рассматривала вариант взять платье напрокат. «Это дешевле и не надо потом думать, куда его деть. Ездила по салонам и поняла, что аренда и продажа обошлись бы мне примерно в одну сумму. Поэтому купила красивое платье в пол за 150 рублей», — рассказывает девушка. Дополнительно она приобрела короткое платье для дискотеки за 70 рублей.

Выпускной в Минске: ковровая дорожка, шоу барабанщиков и саксофонист

Выпускной Полины отпразднуют в родных стенах минской гимназии. Для организации неофициальной части, которая пройдет в столовой, пригласили ивент-агентство и кейтеринговую компанию.

— Программа очень насыщенная: шоу барабанщиков, световое и иллюзион-шоу. На входе будет красная ковровая дорожка, саксофонист, два мима и гигантский мишка.

Траты на вечер солидные — за вечернюю программу собирали по 115 долларов с выпускника, всего гимназию оканчивают 70 школьников. За кейтеринг пришлось отдать по 40 долларов, за школьный альбом — по 60 долларов, за цветы к последнему звонку и выпускному — по 20 рублей с каждого. На празднике снимут видео, финальный смонтированный вариант стоит 25 долларов.

— Деньги потихоньку начали собирать с ноября, вначале на альбом и программу. Потом в течение года вышли на полную сумму, — объясняет девушка.

Полина рассказывает, что процесс сбора денег стопорился из-за стоимости аренды за столовую — школа выставила сумму в три тысячи рублей, и не все родители могли себе позволить такие расходы.

— Из-за этих выяснений не было понятно, где пройдет неофициальная часть. Ездили по разным ресторанам, договаривались. Часть людей принципиально хотела праздновать с учителями, поэтому всем предложили быть в школе до полуночи на официальной части, а потом уезжать. Но в это время родители добивались снижения аренды, и в итоге аренды стала 100 рублей вместо 3000, и мы все остались в школе.

За платье девушка отдала 150 долларов, туфли обошлись в 20 долларов. Услуги визажиста стоят 35 долларов. Полина признается, что обувь купили быстро, а вот поиски наряда были непростые.

— Платье пробовали через интернет заказать, смотрели кучу каталогов. Ничего не нравилось, а что нравилось, то не подходило. В итоге нашла в крытом павильоне на Ждановичах. Правда, я до сих пор думаю, что оно своих денег не стоит.

Выпускной в Белоуше: 50 рублей уйдет на стол и аренду аппаратуры

Одноклассники Татьяны из деревни Белоуша на праздник собирают по 100 рублей. Половина денег уйдет на букеты и украшения к линейке, половина на стол и аренду аппаратуры для дискотеки. Дополнительно школьники оплачивают альбом с фотографиями — он стоит 50 рублей, уже сделано три фотосессии. Торжественная часть пройдет в школе, в программе, по словам Татьяны, «нет ничего необычного».

— Вручение аттестатов, поздравления, благодарности учителям и родителям, — объясняет девушка.

После небольшой концерт, подготовленный силами культорганизатора и школьников. «Стихи нам раздали, песни сами нашли. Сейчас приходим каждый день, репетируем. Мне очень страшно находиться на сцене, так что я очень переживаю. А вот дискотеку жду, хочется потанцевать напоследок», — рассказывает Татьяна. Всего в классе 22 человека, но на выпускной идет только 15. В чем причина, девушка не знает и думает, что они «просто не хотят».

Девушка признается, что на поиски платья в близлежащих городах «ушло много сил и нервов». Из-за отсутствия подходящего наряда она даже думала не идти на выпускной. «В Пинске я нашла его, идеальное по фасону и цвету. 90 рублей ушло на платье и 20 на туфли», — вспоминает Татьяна.