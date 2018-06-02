Путин катается на своих качелях 2.06.2018, 18:56

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Имитация переговорного процесса – любимый конек российской дипломатии.

Запланированные на 11 июня в Берлине переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" вряд ли существенно изменят ситуацию на Донбассе. Такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

"Имитация переговорного процесса – любимый конек российской дипломатии, в Москве научились затягивать любые переговоры на десятилетия. В 2017 году в России была надежда, что главным имитационным площадкой станут консультации с американским представителем Куртом Волкером – потому что еще живы были надежды на соглашение с Дональдом Трампом. Однако Волкер оказался жестким переговорщиком и продемонстрировал прекрасное понимание кремлевской тактики. И тогда с ним просто перестали разговаривать – да еще и с публичными заявлениями о "неконструктивности" американского дипломата", – рассказал он.

Журналист отметил, что Кремль заморозил "нормандский формат" на 16 месяцев, а теперь решил продемонстрировать готовность к конструктивности.

"Это – подача в сторону европейцев. Ангела Меркель сформировала новое правительство и хотела бы восстановить свои позиции важного игрока на континенте. К особой роли в регионе, в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, тяготеет и французский президент Эммануэль Макрон. Новому министру иностранных дел Германии Хайко Мааса также необходимо проявить себя на восточном направлении, который стал одним из приоритетов немецкой дипломатии еще в Минске", – пояснил Портников.

Публицист добавил, что готовность российской стороны к возобновлению переговоров в Берлине и Париже восприняли с облегчением, а в Киеве надеются, что переговоры позволят надавить на Москву.

"Давление невозможно без демонстрации неконструктивности российского подхода и неготовности Кремля к любым компромиссам. На переговорах в "нормандском формате" такая неконструктивность демонстрируется лучше. Во всем остальном я не стал бы ожидать какого-то реального сдвига в решении конфликта. Для того, чтобы в Кремле пошли на уступки, а не на имитацию переговоров, нужны совсем другие политические условия в мире и совсем другая экономическая ситуация в самой России. Пока же мы присутствуем на своеобразных дипломатических качелях", – рассказал он.

Портников отметил, что Кремль ведет переговоры поочередно то с американцами, то с европейцами.

"Таких "качелей" с лихвой может хватить на период до президентских и парламентских выборов в Украине. А вот после этих выборов Кремль может подумать об изменении тактики – в зависимости от того, какие силы придут к власти в соседней стране. А если мало что изменится – что ж, тогда [президент России Владимир] Путин будет кататься на своих качелях до президентских выборов в США", – подытожил он.