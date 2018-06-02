Журналисты узнали, когда в Минске появятся автобусы с кондиционерами 8 2.06.2018, 19:14

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Столичные пассажиры задыхаются от жары.

Вероятнее всего, 300 автобусов, которые минские власти закупят к Европейским играм 2019 года, будут оборудованы кондиционерами. Об этом в интервью kp.by рассказал замдиректора по реализации пассажирской техники ОАО «МАЗ» Владимир Дормаш.

Автобусов с кондиционерами для пассажиров на городских маршрутах Минска сейчас нет. Если помните, раньше чиновники объясняли, что кондиционеры удорожают покупку автобусов и троллейбусов на 10%, а электробусов – на 20%. То есть если автобус МАЗ стоит 135–170 тыс. долларов, то электробус – 475 тыс. Это значит, что кондиционер в автобусе обойдется в 13,5–17 тысяч долларов, в электробусе – в 95 тысяч.

«За эти деньги можно купить 70 “коротких” МАЗов, или 60 автобусов-гармошек, или 20 современных электробусов», – цитирует «Комсомолка» транспортников.

Но в этом и следующем году Минск закупит 300 новеньких автобусов МАЗ и 60 электробусов «Белкоммунмаш». По словам Владимира Дормаша, с большой долей вероятности машины будут с кондиционерами: «По крайней мере, согласование достигнуто на самом высоком уровне, решается вопрос с финансированием».