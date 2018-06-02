На Крымском мосту произошла авария 2 2.06.2018, 19:28

2,365

Авария произошла в километре после въезда на мост со стороны Таманского полуострова РФ.

На Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, произошло первое дорожно-транспортное происшествие после его открытия 15 мая.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Тамань"

Авария произошла днем в километре после въезда на мост со стороны Таманского полуострова РФ. Как отмечается, легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате инцидента пострадавших нет.

Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме, – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что наиболее распространенными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту является превышение скорости и остановки на нем, которые запрещены.

Кроме того, отмечается, что за май техники эвакуировали с моста 17 автомобилей, большинство из которых – по причине поломок.