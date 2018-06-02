«Мне бы половину зарплаты чиновника получить, чтобы подлечиться в санатории» 1 2.06.2018, 19:42

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Как живут жители «малого Версаля» под Слонимом.

Клуб, больницу, мельницу закопали. По центральным улицам трактора возят навоз. Пустующие дома превратили в руины, а участки поросли травой. Добротный дом забетонировали. Транспортное сообщение свели до минимума, отрезав сельчан от районных центров. Вот такими красками обрисовали свой агрогородок Деречин его жители. А ведь некогда Деречин называли «маленьким Версалем», сообщает «Слонiмская газета».

Деречинцы в очередной раз встали на защиту своего населенного пункта, который они хотят видеть таким, каким он был в XX веке. Тогда работали магазины, больница, клуб, автобусы курсировали ежедневно…

— В Деречине промышленный магазин закрыли, хотя эта торговая точка была очень хорошей и продавец был хороший: всегда продавал товары в кредит, в магазине все можно было купить, и план выполнялся. Сейчас за промышленными товарами надо ехать в Слоним. И опять проблема: автобусы не ездят, а транспорт свой ведь не у каждого есть.

Закрыли столовую, за которую мы боремся уже несколько лет, а ведь в ее ремонт были вложены огромные деньги. Но после пожара необходимо менять окна, двери. Один коммерсант желает это здание купить, и рабочие места появились бы, так как людям негде работать. К руководству с этим вопросом обращались неоднократно, но пока слышим одни обещания: говорят, что будут рассматривать этот вопрос, и по сей день рассматривают. Скоро это здание начнет разрушаться, и его закопают, как больницу.

А ведь местный ксендз в здании больницы хотел сделать пансионат для пожилых людей, но районная власть не разрешила. И вообще, кто тут будет что делать, если в самом здании сельсовета протекает крыша? Видимо, крышу не ремонтируют, так как сельсовет хотят перенести в Голынку. А в здании сельсовета находится сберкасса, почтовое отделение, которые также перенесут в другое место, где людей проживает в несколько раз меньше.

Мы неоднократно с этими и другими вопросами обращались к чиновникам, но в итоге они делают так, как им выгодно, а не людям.

Однажды к нам приезжал чиновник из администрации Лукашенко Григорий Шлык. Он у меня спросил, какая у меня пенсия. Я ему сказала, что получаю 250 рублей. Он отметил, что у меня хорошая пенсия. Мне хотя бы один месяц получить его половину зарплаты, чтобы можно было съездить подлечиться в санаторий. Моей пенсии не хватает на лекарства, — рассказала о ситуации местная жительница Светлана Ивановна корреспондентам при встрече.

— Недавно мы обращались в «Евроопт» с просьбой открыть магазин. И их представители занимались этим вопросом. В итоге районная власть им ответила, что магазин «Евроопта» должен быть в Голынке, а не в Деречине. Вот так наши пожелания учитываются, — высказала свое мнение женщина.

Что людям хорошо, власти не под силу осуществить?

— Раньше по субботам ездил автобус в Зельву, там есть больница, где можно пройти различные процедуры. Хотелось бы поехать в пятницу-субботу и полечиться, но председатель сельсовета сделала, чтобы автобус курсировал в Зельву только в воскресенье и через ее деревню. В воскресенье автобус ездит пустой, а в субботу в Зельве всегда ярмарки, куда я езжу за продуктами. Дело в том, что я диабетик, мне необходима диета, в Деречине сложно купить, например, говядину и другие продукты.

Мы в прошлом году на Анненский кирмаш, который проводится ежегодно в Зельве, не смогли добраться. Туда автобус не ходит. А так хотелось поехать, купить что-то, отдохнуть на празднике, но не было возможности.

Смотровые комиссии уже замучили: ходят по 12 человек по домам. Однажды комиссия пришла к моему отцу, так пожарник сказал, что ему надо платить 180 рублей, хотя акт и предписание не составил. Потом выяснилось, что в пожарном извещателе просто надо было батарейку заменить, чтобы прибор вновь заработал. А инспектор дал отцу подписать бумагу, которую старый человек подписал. И штраф он заплатил бы, если бы я не вмешалась.

Я хочу сказать, что после войны все работали на созидание, всё отстраивали, а сейчас всё закапывают в землю. Какой у нас был клуб! И его закопали в землю. Неужели нельзя было найти средства на его ремонт?

Вот дорогу за деревней перепахали, по которой навоз трактора возили. Сейчас органику транспортируют по центральной улице. Дышать иногда нечем. Да еще возят ночью. Настоящий хозяйственник такого безобразия не допустил бы.

Одним словом, хозяин настоящий нужен в агрогородке, который болел бы душой за людей, прислушивался бы к их мнению, делая жизнь земляков комфортнее и лучше. А получается, что люди сами борются, чтобы власть окончательно не загубила то, что когда-то они строили.