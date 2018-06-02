Президент Польши поручил построить в стране крупнейший аэропорт Европы 3 2.06.2018, 20:01

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Анджей Дуда

Фото: gazeta.pl

По пассажирообороту он должен превзойти лондонский Хитроу.

Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о строительстве Центрального коммуникационного аэропорта (CPK), рассчитанного на пассажирооборот в 100 млн пассажиров в год, пишет rbc.ru со ссылкой на Polsat. В случае достижения этого показателя польский аэропорт может стать вторым в мире и первым в Европе по загруженности.

Местом строительства нового аэропорта определен населенный пункт Станиславув, расположенный между столицей страны Варшавой и городом Лодзь. Площадь комплекса должна составить порядка 3 тыс. га. Строительство аэропорта рассчитано на восемь лет.

После завершения первого этапа строительства в строй будет введена инфраструктура, рассчитанная на обслуживание 45 млн пассажиров в год. По завершении строительства общий пассажиропоток может достичь 100 млн человек. Аэропорт будет объединен в общий транспортный хаб с железнодорожным вокзалом.

По оценке (*pdf) Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI) за 2017 год, в настоящее время самым загруженным аэропортом мира является аэропорт Хартсфилд-Джексон в американской Атланте. В прошлом году пассажиропоток в Хартсфилд-Джексоне составил 103,9 млн пассажиров. Он оказался единственным аэропортом в мире, перешагнувшим отметку в 100 млн пассажиров. На втором месте оказался пекинский аэропорт с 95,7 млн пассажиров. При этом европейские аэропорты не занимают первые строчки в рейтинге: крупнейший аэропорт Европы, лондонский Хитроу, в 2017 году обслужил 78 млн пассажиров и занял шестое место. Таким образом, в случае достижения рассчитанного уровня пассажиропотока новый польский аэропорт способен стать самым крупным в Европе.