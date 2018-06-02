Как Джанлуиджи Буффон снялся в ролике World of Tanks 1 2.06.2018, 20:12

Фото: Wargaming

Белорусская компания Wargaming недавно освежила культовую онлайн-игру итальянскими танками.

Добавилась новая механика и много других интересных деталей для геймеров, пишет «Трибуна» .

Продвигать обновление пригласили не кого-нибудь, а знаменитого итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, который на днях завершил выступление за «Ювентус». Теперь игроки могут делать Буффона командиром танка и получать от него звуковые сообщения во время сражений.

Кроме этого, Wargaming снял с участием Буффона рекламный ролик, режиссером которого cтал датчанин Кристиан Лингби. Кристиан трижды побеждал на фестивале «Каннские львы». Вот один из его самых крутых роликов, в котором снялся знаменитый тренер «Осера» Ги Ру. А еще Лингби снимал много рекламы, которую крутили по телевизору. К примеру, ролики для Mazda, сигарет Camel, шампуней Schauma, Pantene, Head & Shoulders.

Сюжет 37-секундного промо весьма прост. Вратарь прыгает в старенькую Lancia Delta, приезжает в кафе, садится за столик и начинает рубиться в «танчики».

Директор по развитию бизнеса компании Wargaming Наталия Осипович рассказала, что идея снять такой ролик появилась в конце прошлого года, когда команда World of Tanks составляла планы на 2018-й.

- Мы обсуждали новые нации в игре, в частности, итальянские танки. И, конечно же, всем хотелось познакомить игроков с этой нацией каким-нибудь необычным способом, в интересном формате. Например, чтобы ее представлял знаковый для страны и известный во всем мире человек. Поэтому идея пригласить Джанлуиджи Буффона возникла сразу. Почему?

Италия любит футбол, наши игроки – тоже! И Буффон занимает особое место в сердцах болельщиков по всему миру. Люди выросли на его матчах. Мы пересмотрели большое количество видео с его играми, и, думаю, многие знают, что ворота своей команды Джанлуиджи защищает как танк. Пробить Буффона очень тяжело!

Переговоры и подписание контракта с вратарем длились порядка месяца. Съемки видео в Италии составили 14 часов. Ранее Буффон никогда не сотрудничал с производителями видеоигр, но, как говорит Наталия Осипович, работа с World of Tanks футболиста очень увлекла – ему самому было очень интересно. Буффон участвовал в утверждении всех материалов, задавал много вопросов о танках и лично согласовал свой портрет командира в игре.

– Отдельно расскажу про процесс записи Буффоном озвучки танкового экипажа, – продолжает Наталия. – Практически все фразы записали с первого дубля! Когда мы обсуждали время записи текста, съемки видео и прочее, Джиджи просто сказал: «Ребята, это не вопрос времени – будем работать, пока все не будет сделано по высшему разряду. Так, чтобы игрокам понравилось.

Буффон очень простой и невероятно приятный в общении человек, абсолютный профессионал во всем, что делает. Пока мы снимали в кафе, ко входу набежали ребятишки со всей округи. Да что там говорить: их папы и мамы тоже были неподалеку. В перерыве Джиджи просто вышел с ними поболтать и сфотографироваться с мальчишками».

Сотрудничество компании Wargaming и Джанлуиджи еще не завершено. Наталия Осипович говорит, что для геймеров приготоволено несколько сюрпризов, о которых она пока не хочет распространяться. Вся информация появится на сайте компании.

А сейчас немного бэкстейджа.

Фото: Wargaming

Джиджи и его дублер.

Фото: Wargaming

Фото: Wargaming

Вместе с режиссером Кристианом Лингбю.

Фото: Wargaming