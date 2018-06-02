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Сколько стоило одеться к лету пять лет назад и сегодня

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  • 2.06.2018, 20:34
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Первое ощущение от цен на рынке – дорого.

Во сколько обойдется семье c ребенком минимально обновить гардероб к лету в Барановичах и как изменились ценники на одежду и обувь за последние пять лет, подсчитала Intex-press.

Одевать по традиции журналисты решили семью из трех человек, в которой папа зарабатывает среднюю зарплату по городу (в марте она составила 793,3 рубля), а мама получает пособие по уходу за ребенком до трех лет – 312,03 рубля. За покупками отправляемся на рынок.

Мужские рубашки подорожали вдвое

Первое ощущение от цен на рынке – дорого. Особенно на фоне интернет-магазинов, которые за последнюю пятилетку раскрутились и часто балуют покупателей хорошими скидками.

Взять те же джинсы. В интернете на скидках можно купить модные брендовые модели за 30–40 рублей. На рынке ценники на джинсы неизвестного производства и качества, но модного фасона застыли в районе 65 рублей. Если сравнивать с ценами пятилетней давности, джинсы подорожали в полтора раза.

«Новые» модели купальников, которые на неискушенный взгляд ничем не отличаются от «старых», предлагают по 40 рублей за комплект. Можно найти и более дешевые варианты – за 30 рублей. Правда, висят эти купальники, судя по внешнему виду, не один сезон.

Поразили цены на мужские рубашки и детские майки, которые за пять лет выросли в два-три раза.

А вот цены на женские и мужские майки почти не изменились. Неожиданно низкими оказались и ценники на женскую искусственную обувь. На рынке с легкостью можно купить босоножки на низком ходу за 20 рублей. Не последний «писк», но на каждый день вполне сойдет.

Купить можно больше

За пять лет произошло несколько изменений. Во-первых, курс доллара вырос почти в 2,5 раза, а цены в долларах, наоборот, упали. Во-вторых, детские пособия привязали к средней зарплате по стране (вместо бюджета прожиточного минимума), в результате пособия даже в перерасчете на доллары выросли почти вдвое. А это значит, что детских вещей в пособие «помещается» больше. Даже несмотря на инфляцию. Ну, и в-третьих, средняя зарплата за пять лет в долларах потеряла: если в 2013 году она была почти 540 долларов в эквиваленте, то сегодня около 400.

Одно осталось неизменным. И сегодня, и пять лет назад одной средней зарплаты с лихвой хватает на то, чтобы минимально одеть семью к лету. Вопрос только, кто такую зарплату сегодня реально получает.


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