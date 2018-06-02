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Cаудовская Аравия грозит Катару войной в случае закупки российских С-400

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  • 2.06.2018, 20:40
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Фото с сайта www.raialyoum.com

Эр-Рияд готов принять меры вплоть до военных действий.

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Эр-Рияд выразил озабоченность переговорами Москвы и Дохи. Ранее о намерении приобрести российские ЗРК заявлял посол Катара в Москве Фахд Аль-Аттый. Саудовская Аравия готова принять "все необходимые меры", чтобы не допустить размещения комплексов - в частности, "военные действия", утверждает газета Le Monde со ссылкой на письмо Эр-Рияда, направленное президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

В 2017 году Катар подписал меморандум с Великобританией о закупке 24 многоцелевых истребителей Typhoon. Кроме того, Доха договорилась с Парижем о ряде совместных проектов в области обороны и инфраструктуры.

Дипломатический кризис

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.


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