Дарья Домрачева – Надежде Скардино: Это была блестящая карьера 1 2.06.2018, 20:59

Дарья Домрачева

Олимпийская чемпионка отреагировала на завершение карьеры подруги по сборной.

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в своем Instagram опубликовала обращение к Надежде Скардино, которая сегодня объявила о завершении карьеры, пишет «Трибуна».

«Крошка!!!!!!!!! Это была блестящая карьера!!!!! Спасибо за всё то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках! За весёлые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить!!! :)

Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного!!!!! Команда-есть команда! Я всегда рядом», – написала Домрачева.

Примечание: орфография и пунктуация автора сохранены.