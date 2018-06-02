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На рынке труда Беларуси произошел обвал

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  • 2.06.2018, 21:21
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Cитуация на рынке с каждым месяцем внушает все больше опасений.

По данным Белстата, в апреле 2018 г. на рынке труда произошел настоящий обвал – на каждых трех принятых на работу пришлось почти четверо уволенных. В прошлом году «антирекорд» с еще более удручающими результатами был зафиксирован чуть позже – в мае, пишет «Экономическая газета».

Соотношение принятых и уволенных работников в апреле т.г. составило лишь 77,7%: на 64,1 тыс. потерявших свое рабочее место пришлось лишь 49,8 тыс. нашедших новое. Примечательно, что по сравнению с мартом выросло как число уволенных работников (тогда их было 50,1 тыс.), так и число принятых на работу (в марте – 45,1 тыс.). Таким образом, повторяется ситуация прошлого месяца, когда увеличилось не только количество потерявших работу, но и трудоустроенных.

В свою очередь, это означает появление дополнительных свободных «рабочих рук» на рынке труда: в апреле их число пополнилось сразу 14,3 тыс. человек (в марте таких было около 5 тыс.). Но регистрироваться в службы занятости уволенные упорно не идут – число зарегистрированных безработных на конец апреля 2018 г. составило лишь 21,8 тыс. человек, что на 1,1 тыс. человек меньше, чем в марте. И все старания властей как-то оживить существующую систему занятости и доказать ее важность никакого отклика у потерявших работу граждан не вызывают. А уровень зарегистрированной безработицы уже много месяцев держится на одном и том же уровне – 0,5% от численности всей рабочей силы, и данные апреля 2018 г. не оказали на него никакого влияния.

Как и в первом месяце весны, отрицательная динамика с трудоустройством наблюдалась в апреле практически во всех отраслях экономики. Только три отрасли смогли показать положительное соотношение принятых и уволенных работников. Это информация и связь (соотношение принятых на работу и уволенных – 144,0%), которая была лидером и в предыдущие два месяца, горнодобывающая промышленность (131,1%, второе место в марте) и неожиданно вышедшее «в плюс» сельское, лесное и рыбное хозяйство (105,9%), что явно связано с весенними полевыми работами.

Все остальные отрасли экономики показали в сфере занятости отрицательные результаты. «Антирейтинг» в апреле снова возглавило снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, показавшее просто чудовищный результат: соотношение принятых на работу и уволенных составило 16,8%, т.е. на одного трудоустроенного пришлось сразу 6 (!) потерявших работу. Далее следуют «творчество, спорт, развлечения и отдых» – также с весьма печальным результатом – 35,6% (на одного принятого на работу пришлось 3 уволенных), вся промышленная отрасль (57,8%), из которой явно выбивается упомянутая выше горнодобывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность (60,9%), показывающая «минус» уже много месяцев, и предоставление прочих видов услуг (64,7%). Не ладятся дела и в образовании (67,1%), а также в здравоохранении и социальных услугах (69,9%).

Таким образом, несмотря на успехи, показываемые в начале года экономикой Беларуси, ситуация на рынке с каждым месяцем внушает все больше опасений. Так что впереди нас ждет тревожное лето.


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