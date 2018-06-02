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Владимир Войнович: С этого гимна все началось

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  • 2.06.2018, 21:43
Владимир Войнович:

Россия могла пойти другим путем.

Знаменитый российский писатель Владимир Войнович в эфире «Эхa Москвы» рассказал о выборе, перед которым стоял Путин, когда стал президентом:

К.Ларина:- Я хотела спросить. Для вас вот какая самая главная была развилка? Может быть, какой-то момент исторический, который мы пропустили, где могло бы все пойти по-другому.

В.Войнович:- Это 99-й год, конец 99-го года. Или, может быть, 2000-й. я считаю, что, когда пришел к власти наш президент, у него был выбор. Выбор был замечательный просто, потому что ему надо было подтолкнуть. Ну, народ у нас был готов к другому пути. Но он обратился к этим замшелым каким-то ветеранам примерно моего возраста и старше. Он спросил их, хотят ли они петь этот гимн перелицованный, как у Окуджавы пиджак в песне о перелицованном пиджаке. Значит, много раз перелицованный. Если бы он спросил – «Глинку будете петь?», они бы сказали – «Конечно». Они бы пели Глинку. А с этого гимна все началось. И пошли мы, пошли, пошли вот в обратную сторону неизвестно зачем.

А если б пошли другую сторону, то он был бы великим реформатором. Он был бы только великим реформатором, потому что не великие реформы не могли бы быть. Великим реформатором, оставил бы след в истории, ушел бы с честью, перешел бы на другую работу, может быть, возглавил бы…

В.Дымарский:- ООН.

В.Войнович:- ООН возглавил бы. Получил бы Нобелевскую премию. И мы аплодировали такому развитию событий. Но пошло…

В.Дымарский:- А пошло все так, как в книге Войновича «2042».


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