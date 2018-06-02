Гомельчане: Будем протестовать и ставить палатки прямо во дворе 2.06.2018, 21:52

Фото: gomel.today

В Гомеле начался очередной протест против уплотнительной застройки.

Власти принимают все меры, чтобы сбить накал страстей и реализовать очередной проект коммерческого строительства на дворовой территории, пишут «Сильные Новости».

Как строительный бизнес этажами прирастает

Предыстория конфликта такова — во дворах домов на углу улиц Рогачевской и Кирова стоит частный дом. Деревянную застройку здесь снесли еще в 50-х годах, когда это место напротив Рогачевского рынка застраивалось. Но вот этот усадебный участок оставили, поскольку он не мешал тогдашним новостройкам.

Фото: gomel.today

В наше время строительного бума про одинокое домостроение вспомнили и решили поставить на его месте девятиэтажное здание на продажу. Еще один жилой дом будет построен рядом. Заказчиком выступает УКС Гомельского горисполкома, проектировщиком — институт «Гомельгражданпроект». При этом под застройку подпадает не только отдельно стоящая усадьба, но и значительная часть прилегающей дворовой территории вместе с детскими площадками. Естественно, что у жителей домов на улице Рогачевской эта новость энтузиазма не вызвала. Они стали протестовать.

Фото: gomel.today

— У нас и так во дворе сильно не разгуляешься, — говорит активистка Аля. — А тут еще едва ли не под самые окна решили многоэтажку добавить. Плюс, естественно, здесь будет парковка, машины. Где нам гулять с детьми? И как вообще жить при таком нагромождении?

Еще одной серьезной проблемой будет то обстоятельство, что стены девятиэтажного здания, поставленного вплотную, закроют солнце для жителей старых домов. Естественно, что в ходе строительства будет вырублена большая часть многолетних деревьев, растущих во дворе.

Активистка говорит, что решение о сносе до хозяев частной усадьбы довели несколько лет назад. Они пытались сопротивляться выселению, но в одиночку. И, как следствие — безрезультатно.

— Если бы они тогда обратились к нам, соседям, то, возможно, совместными усилиями было бы легче что-то сделать, — говорит женщина. — Мы же до последнего дня не были проинформированы о готовящемся строительстве. Теперь нам говорят, что по этому поводу в 2015 якобы уже проходили общественные слушания. Но у нас во дворе никаких объявлений об этом не было. Где они проходили, если и проходили, нам не известно. Никто из жителей наших домов в них не участвовал.

Зато местные активисты организовали свои «слушания» — провели собрание во дворе и собрали около двух сотен подписей под обращениями, которые и были направлены в администрацию Центрального района и комитет госконтроля. В обращении аргументировано излагаются все основания, по которым следует отказаться от проекта застройки в его нынешнем виде.

Общественные слушания в закрытом режиме

Фото: gomel.today

В ответ 31 мая администрация Центрального района встретилась с жителями домов № 4 и 2г по улице Рогачевской и № 59 и 61 по улице Кирова. Формальная цель собрания была обозначена как «Обсуждение обращения граждан по поводу застройки». Встреча была назначена на 18.00 в актовом зале СШ № 27. Однако началась она с опозданием — в последний момент вместо просторного зала собрание перенесли в кабинет химии, в который пришлось заносить дополнительные стулья. Те, кто не знал об этих изменениях, продолжали идти в актовый зал.

Наконец, собрание началось. По просьбе присутствующих лица из администрации представились. При этом первого заместителя главы администрации Центрального района Дмитрия Потапкова эта просьба даже несколько удивила. Впрочем, не все собравшиеся знали заместителя главы районной администрации в лицо.

Что ж, как и ожидалось, представителям власти пришлось нелегко — возмущенные жители буквально засыпали их вопросами.

Фото: gomel.today

Прежде всего, люди пытались выяснить — где, когда и при каких обстоятельствах прошли в 2015 году «общественные слушания»? И почему на досках объявлений в их домах об этом не было никакой информации? На что им был дан ответ, что все делалось «в рамках действующего законодательства». А сообщение об обсуждении было размещено на сайте администрации. Жители только разводили руками — никто из них, тем более регулярно, данный сайт не читает. На просьбу же предъявить протокол или другие документальные подтверждения проведения «общественных слушаний» ничего предоставлено не было. А все желающие были направлены к главному архитектору Центрального района.

Один из старожилов улицы Рогачевской так прокомментировал ситуацию:

— Вы меня извините, я живу на этой улице с 1952 года и хорошо помню еще смерть Сталина. Но вот проведение ваших общественных слушаний — не помню.

В ответ на это представитель администрации почему-то выразил сочувствие — зачем пенсионер «помнит такие страшные вещи»? Наконец, официальной стороне был задан прямой вопрос: «Так было или нет общественное обсуждение?» Ответа не последовало.

«Будем делать, как на "Туристе". Там люди сквер отстояли...»

Зато первый заместитель главы администрации уверил собравшихся, что все вырубленные зеленые насаждения будут компенсированы новыми посадками. Однако жители выражают сомнение — несколько лет назад они пережили реконструкцию улицы Кирова, в ходе которой, кроме появления пресловутых «колец» и сокращения пешеходных переходов, было спилено множество деревьев. Тогда им тоже обещали высадить новые, причем именно на этой территории. Жильцы говорят, что ничего не посажено до сих пор.

Еще жильцы критикуют застройку и с точки зрения реалий нашего «рыночного» времени, от которых не уйти никому. С места поднимается молодая женщина:

— Мы свою квартиру здесь купили, и поверьте — недешево. Теперь же, с учетом затемнения, которое будет создавать для наших окон высотный дом, парковок и машин во дворе, и всего вашего уплотнения, стоимость квартир резко упадет. Кто нам компенсирует материальные потери?

Еще жильцы говорят о том, что в их домах, где воду приходится нагревать в колонках, и так существуют проблемы с водоснабжением. При подключении к местной водопроводной сети еще одного крупного высотного объекта существующие мощности вообще могут не справиться с подачей.

Фото: gomel.today

Серьезные опасения у людей вызывают и предстоящие строительные работы. Пенсионеры наперебой жалуются на то, что в их домах, построенных в 50-х годах и, как правило, не имевших капитального ремонта, давно наблюдаются признаки разрушения. Активисты демонстрируют официальный акт обследования, согласно которому в одной из квартир наблюдается смещение стеновой бетонной панели. «Когда начнется стройка, от вибрации у нас вообще все может рассыпаться», — волнуются жители. В ответ последовало заявление, что, согласно Жилищному кодексу РБ, владельцы сами обязаны следить за состоянием своих квартир. На реплику же о том, что каждый год в домах на Рогачевской проводятся текущие ремонты, в зале слышится: «Смешно».

— Скажите, а соответствуют ли застройка постановлению Министерства здравоохранения РБ от 28 апреля 2008 года «Гигиенические требования...», запрещающему ухудшать санитарные и экологические условия проживания граждан? — интересуется активистка Аля.

— И соблюдаются ли права инвалидов, проживающих в нашем доме, согласно нормативному акту «Среда обитания для физически ослабленных лиц»? И есть ли соответствие этого проекта существующим нормам по количеству парковочных мест и озеленению? Ведь практическая вместимость для машин на нашей придомовой территория равна нулю, кроме пары «карманов» для служебного транспорта.

У нас под окнами и так ставят машины все приезжающие в расположенный рядом медико-генетический центр материнства. О каких же дополнительных стоянках может идти речь? Для примера также скажите, насколько уменьшится площадь детских площадок? Конкретно, в цифрах.

— Все согласно действующим нормативам, — говорит представитель администрации. Никаких точных цифр он при этом не называет.

А вот тот самый старожил, который помнит смерть Сталина, как оказалось, владеет не менее интересной в данном контексте информацией. Пожилой мужчина приводит данные из прежнего Генерального плана развития Гомеля. По его данным, тогда строительство высотного дома на Рогачевской привязывалось несколько иначе — на месте подлежащей сносу частной усадьбы и двух одноэтажных административных строений, расположенных южнее. Однако потом на месте административных строений было решено построить еще один коммерческий объект. А жилой дом сместили на несколько десятков метров севернее — на дворовую территорию.

Кульминацией собрания стала попытка жильцов выяснить — насколько близко новое здание подступит к их домам? По данным, которыми они располагают — чуть ли не на десять метров.

Тогда представители администрации достают наконец схему предполагаемой застройки. Правда, узнать, что это — планировочная концепция или окончательный проект, так и не удалось. Как не смогли жильцы и получить точный ответ — сколько же метров будет отделять их окна и подъезды от злополучного дома.

Администрация на этот вопрос опять ничего не говорит, а дает людям линейку и предлагают вымерять самим. Однако масштаб на карте не указан. И представитель УКСа предлагает поверить ему на слово — в 1 сантиметре представленной им карты 5 метров. А значит, между старым и новым домом «зазор» составит 20 метров. «Если это было хотя бы так, мы бы здесь не стояли» — вздыхают жители. «Но мы сделаем так, как на "Туристе". Там люди свой сквер отстояли...»

«Положу всю пенсию, но буду с вами судиться...»

В целом встреча проходила очень эмоционально. Дмитрий Потапков неоднократно заявлял, что если жители не станут вести себя спокойней, он просто уйдет с собрания.

С места поднимается мужчина средних лет. Говорит громким, срывающимся голосом:

— Здесь живет много больных, пожилых людей. А вы не принимаете во внимание их несчастья и хотите на этом нажиться. Бог вас накажет!

В никем не избранном «президиуме» воспринимают это как оскорбление и в очередной раз грозятся прервать встречу.

Фото: gomel.today

Активистка Анна напоминает собравшимся о выступлении Лукашенко 3 ноября 2016 года, в котором он резко критиковал уплотнительную застройку и советовал чиновникам вырубать деревья и строить дома у себя подокнами. Женщина говорит:

— Скажите, а при планировании этой застройки вы учитывали данное выступление Лукашенко?

После некоторой паузы следует ответ:

— Проект разрабатывается в соответствии с решением горисполкома.

Люди громко обещают, что если не найдут защиты своих интересов у гомельских властей, то дойдут до Лукашенко. «Встретимся в администрации Лукашенко! Мы будем защищать свою жизнь до конца!» — кричат с мест.

— Положу всю свою пенсию, но буду с вами судиться! — говорит одна из пенсионерок.

....

После бурного собрания мы с активистами еще раз выходим на место столь взбудоражившего людей строительства. По их расчетам, новое многоэтажное здание станет примерно в 10-15 метров от их домов. Плюс в это пространство будут втиснуты парковочные карманы для автомобилей. Площадка для мусорных баков переместится, по их мнению, прямо под окна квартир на первом этаже.

У активистов есть еще один вопрос. По их данным, вдоль домов по улице Кирова в этом районе располагается бомбоубежище. Дома строились во времена «холодной войны», когда вероятность атомных бомбардировок была весьма высока. И готовились к этому также весьма серьезно. Указатель «Бомбоубещиже» был здесь еще недавно, потом его закрасили. По крайней мере, во дворах стоят несколько бетонных колпаков, очевидно, прикрывающих вентиляционные шахты бомбоубежищ. Расстояние между ними более пятидесяти метров, что говорит о приличных размерах подземных сооружений.

— Из нашего подвала также есть вход в это бомбоубежище, — говорит Аля. — По сути, эти подземные бункеры конструктивно связаны с нашими домами. Как последующие строительство на этом месте отразится на целостности жилых зданий вокруг — мы не знаем.

Еще жители очень надеются, что городские власти не в бункере находятся — и они до них все же достучатся.

Услышат ли в администрации людей? Найдут ли взаимоприемлемое решение? Вопросы однозначно риторические. Однако жильцы на прощание говорят: «Если что, мы будем ставить палатки в своих дворах...»