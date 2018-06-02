Олег Сенцов - Нарусовой: Били – это самое легкое, что было 1 2.06.2018, 21:59

Украинский режиссер 20 минут разговaривал по видеосвязи с Людмилой Нарусовой.

Сенатор Совета Федерации РФ Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак, около 20 минут говорила посредством видеосвязи с содержащимся в российской колонии украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сенатор сообщила 1 июня в эфире телеканала "Дождь".

Нарусова рассказала, что пыталась лично встретиться с политзаключенным, но начальник колонии объяснил, что это невозможно из-за разлива реки Обь. Ей позволили пообщаться по видеоканалу.

"Мы связались на следующий день из Совета Федерации по служебному компьютеру с колонией – там есть камера для видеосвязи... Совершенно случайно оказалась у меня в кабинете Ксения, потому что она как раз собиралась участвовать в акции в поддержку Сенцова в своей майке "Свободу Сенцову", – рассказала сенатор.

По ее словам, режиссер сначала настороженно отнесся к представляющему российскую власть собеседнику, однако "смягчился", когда увидел Собчак и ее майку.

"Я, конечно, спрашивала у него, задавала вопросы, подробности его ареста, пыток по выбиванию признательных показаний, спрашивала, били ли его. На что он ответил: "Били – это самое легкое, что было"... Рассказал, что он является гражданином Украины, никогда не писал заявления на российский паспорт", – отметила Нарусова.

Она сообщила, что в конце общения Сенцов улыбался.