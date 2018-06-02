Ежегодно из оккупированного Крыма выезжают около 2-3 тысяч местных жителей 2.06.2018, 22:25

Большинство из них не возвращается.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

"Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма, есть какое-то количество населения, которое возвращается... Я не хочу быть неправдивым, но если говорить о 2-3 тысячах человек в год, то это может быть близко к истине", - сказал Куркчи.

Как он отметил, что этот процесс имеет составляющую, которая в последнее время не меняется. "Динамика в том, что все же сальдо тех, кто выезжает из Крыма, больше (чем тех переселенцев, которые впоследствии опять возвращаются на полуостров. - Ред.) ", - сказал первый заместитель министра.

Он также отметил, что из-за обострения боевых действий на востоке Украины следует ожидать увеличения в ближайшее время количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы государства.

"Вообще-то феномен переселения и динамика этих миграционных процессов, если говорить о Донецкой и Луганской областях, зависят от интенсивности боевых действий. Если мы говорим об обострении ситуации по линии столкновения, то, конечно, в ближайшее время количество людей, которые будут выезжать с целью обеспечить безопасность для своей семьи, оно будет увеличиваться", - отметил Куркчи.

По его словам, теперь в этих областях наблюдается очень большая постоянная миграция населения, причем в обоих направлениях. "Поэтому очень трудно сосчитать, сколько выехало. Общая цифра колеблется", - сказал первый заместитель министра, отметив при этом, что большое количество вынужденных переселенцев не регистрируется на территории других регионов.

Он прибавил, что, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 млн лиц.