закрыть
2 июня 2018, суббота, 22:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Десять вещей, которые впечатляют в Варшаве по сравнению с Минском

  • Николай Бугай
  • 2.06.2018, 22:27

Мнение жителя белорусской столицы.

Я попал в Варшаву первый раз за долгое время. Мне было что сравнивать, тем более что 10 лет назад мне в Варшаве пришлось отработать целый год. Прогресс ощутим.

Идеальные дороги

Как автомобилист, я это почувствовал на себе в первую очередь. У нас они деланные-переделанные, а в Варшаве ровненькие. У нас разметка после зимы отсутствует, так как нанесена она дешевой краской, а в Варшаве ее наносят стойким, рельефным материалом, и она повсеместна.

Термошуба

В Варшаве, кажется, не осталось неотепленных многоэтажек. Все здания советского времени получили термошубу. В Минске серые панельки составляют большую часть жилого фонда.

Густой кустарник

Варшава густо засаженa кустами и кустарничками. Они разделяют пространство на зеленые зоны. Отделяют дома и делают уютными дворики. В Минске их намного меньше, особенно хвойных.

Частный сектор

Варшавские коттеджные районы в пределах города четко отличаются от нашего «частного сектора». В нашем значительную долю составляют деревянные или возведенные «из того, что было» дома.

Обширный варшавский частный сектор, населенный средним классом, выглядит лучше наших Дроздов, которые населенны элитой.

Вай-фай

Вай-фай много где бесплатный. В аэропорту, в поездах, автобусах - у нас и близко такого нет. А это большое удобство и для экономической деятельности, и для студентов.

ВВП

В общем, Польша оторвалась от Беларуси в экономическом развитии. Пока нас пугали шоковой терапией и заманивали в таежный союз, Польша рванула. Средняя зарплата в Польше обгоняет белорусскую уже втрое.

Впечатляет и состояние государственных финансов: государство здесь начало щедрые выплаты семьям с детьми. Золотовалютные резервы Польши превышают 119 миллиардов долларов. Откуда все это берется? Эффективная экономика. Из наблюдений: насколько не просто судить о состоянии экономики по ВВП.

Этот показатель в Польше мало отличается от литовского. Но контраст в уровне жизни большой. Инфраструктура Вильнюса выглядит на порядок слабее. Дома у людей беднее, заброшенных зданий больше. А у нас в Беларуси их еще больше.

Траву не косят

Траву вокруг трасс, улиц и в парках здесь не косят «для красоты». В этом сезоне ее еще ни разу не косили. У нас ее косят периодически - бензин дешевый, как и рабочая сила. А поляки считают коммунальные деньги. Ну и кислорода больше.

Chopin International Airport

Путешествия самолетом перестали быть роскошью для среднего поляка. Три cамых больших аэропорта Польши пропустили в 2017-м 26,1 млн пассажиров. Минский - 4,1. А численность населения в странах отличается только в 4 раза. Аэропорт Варшавы, кстати, носит имя известного поляка - Фредерика Шопена. Второй по размеру, Кракова, - Иоанна Павла II. Третий, в Гданьске, - Леха Валенсы.

Демократия

Оппозиция в стране заседает в парламенте, СМИ плюралистические. Включил телевизор, государственный канал TVPInfo - здесь в дискуссионных передачах обязательно участвует кто-то из оппозиции.

Черешни и тисы

А еще в Варшаве уже цветет липа, созревают черешни, а живые изгороди часто высаженные тисом. Южнее, что ты сделаешь.

Николай Бугай, nn.by


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский