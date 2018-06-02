Десять вещей, которые впечатляют в Варшаве по сравнению с Минском Николай Бугай

2.06.2018, 22:27

Мнение жителя белорусской столицы.

Я попал в Варшаву первый раз за долгое время. Мне было что сравнивать, тем более что 10 лет назад мне в Варшаве пришлось отработать целый год. Прогресс ощутим.

Идеальные дороги

Как автомобилист, я это почувствовал на себе в первую очередь. У нас они деланные-переделанные, а в Варшаве ровненькие. У нас разметка после зимы отсутствует, так как нанесена она дешевой краской, а в Варшаве ее наносят стойким, рельефным материалом, и она повсеместна.

Термошуба

В Варшаве, кажется, не осталось неотепленных многоэтажек. Все здания советского времени получили термошубу. В Минске серые панельки составляют большую часть жилого фонда.

Густой кустарник

Варшава густо засаженa кустами и кустарничками. Они разделяют пространство на зеленые зоны. Отделяют дома и делают уютными дворики. В Минске их намного меньше, особенно хвойных.

Частный сектор

Варшавские коттеджные районы в пределах города четко отличаются от нашего «частного сектора». В нашем значительную долю составляют деревянные или возведенные «из того, что было» дома.

Обширный варшавский частный сектор, населенный средним классом, выглядит лучше наших Дроздов, которые населенны элитой.

Вай-фай

Вай-фай много где бесплатный. В аэропорту, в поездах, автобусах - у нас и близко такого нет. А это большое удобство и для экономической деятельности, и для студентов.

ВВП

В общем, Польша оторвалась от Беларуси в экономическом развитии. Пока нас пугали шоковой терапией и заманивали в таежный союз, Польша рванула. Средняя зарплата в Польше обгоняет белорусскую уже втрое.

Впечатляет и состояние государственных финансов: государство здесь начало щедрые выплаты семьям с детьми. Золотовалютные резервы Польши превышают 119 миллиардов долларов. Откуда все это берется? Эффективная экономика. Из наблюдений: насколько не просто судить о состоянии экономики по ВВП.

Этот показатель в Польше мало отличается от литовского. Но контраст в уровне жизни большой. Инфраструктура Вильнюса выглядит на порядок слабее. Дома у людей беднее, заброшенных зданий больше. А у нас в Беларуси их еще больше.

Траву не косят

Траву вокруг трасс, улиц и в парках здесь не косят «для красоты». В этом сезоне ее еще ни разу не косили. У нас ее косят периодически - бензин дешевый, как и рабочая сила. А поляки считают коммунальные деньги. Ну и кислорода больше.

Chopin International Airport

Путешествия самолетом перестали быть роскошью для среднего поляка. Три cамых больших аэропорта Польши пропустили в 2017-м 26,1 млн пассажиров. Минский - 4,1. А численность населения в странах отличается только в 4 раза. Аэропорт Варшавы, кстати, носит имя известного поляка - Фредерика Шопена. Второй по размеру, Кракова, - Иоанна Павла II. Третий, в Гданьске, - Леха Валенсы.

Демократия

Оппозиция в стране заседает в парламенте, СМИ плюралистические. Включил телевизор, государственный канал TVPInfo - здесь в дискуссионных передачах обязательно участвует кто-то из оппозиции.

Черешни и тисы

А еще в Варшаве уже цветет липа, созревают черешни, а живые изгороди часто высаженные тисом. Южнее, что ты сделаешь.

Николай Бугай, nn.by