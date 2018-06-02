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Криштиану Роналду хочет, чтобы «Реал» увеличил его зарплату в четыре раза

  • 2.06.2018, 22:41
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ФОТО: GETTY IMAGES

Сейчас 33-летний футболист зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.

Звездный форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выдвинул условия, при которых готов остаться в клубе, пишет "Спорт-экспресс" со ссылкой на SportsMole.

Португалец выразил желание, чтобы работодатель увеличил его зарплату почти в четыре раза. Сейчас 33-летний футболист зарабатывает в неделю 350 тысяч фунтов, но хочет получать 1,35 миллиона.

Для сравнения, Лионель Месси в "Барселоне" зарабатывает в неделю 673 тысячи, а Неймар в "ПСЖ" — 619.

Контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до 2021 года.


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