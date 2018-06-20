США вышли из Совета ООН по правам человека 20.06.2018, 7:31

НИККИ ХЕЙЛИ

При этом США сохранят свои правозащитные обязательства.

Посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Reuters.

"Мы выходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - подчеркнула Хейли.

По ее словам, обязательства США не позволяют оставаться частью "лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека".

"Этот шаг не является отказом США от наших обязательств относительно прав человека", - отметила посол.

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу. Украина сейчас не является членом СПЧ.