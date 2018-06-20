«Пенсии повышать нужно!»9
- 20.06.2018, 7:34
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Минчане раскритиковали пенсионную «реформу» правительства.
В Беларуси снова задумались о повышении пенсионного возраста: государство прогнозирует дефицит денег на социальные выплаты. Мужчины к 2022 году будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, женщины — пока в 58 лет. В перспективе власти хотят убрать эту разницу и установить единую границу пенсионного возраста — 63 года.
Журналисты tut.by спросили у минчан, что они думают о новой пенсионной реформе.
«Просто пенсионеров не будет»
«Поднятие пенсионного возраста – это не панацея для государства»
«Пенсии повышать нужно!»
«Мы не доживем скоро до пенсионного возраста»
«Молодежи нужно дорогу и рабочие места уступать», - были ответы минчан.