«Пенсии повышать нужно!» 9 20.06.2018, 7:34

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Минчане раскритиковали пенсионную «реформу» правительства.

В Беларуси снова задумались о повышении пенсионного возраста: государство прогнозирует дефицит денег на социальные выплаты. Мужчины к 2022 году будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, женщины — пока в 58 лет. В перспективе власти хотят убрать эту разницу и установить единую границу пенсионного возраста — 63 года.

Журналисты tut.by спросили у минчан, что они думают о новой пенсионной реформе.

«Просто пенсионеров не будет»

«Поднятие пенсионного возраста – это не панацея для государства»

«Пенсии повышать нужно!»

«Мы не доживем скоро до пенсионного возраста»

«Молодежи нужно дорогу и рабочие места уступать», - были ответы минчан.