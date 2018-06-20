Как на границе Беларуси и РФ контролируют болельщиков ЧМ-2018 4 20.06.2018, 7:59

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Фото: dailymail.co.uk

На границе введен «особый режим».

На время ЧМ-2018 для болельщиков действует безвизовый режим. На белорусско-российской границе обустроены временные пункты для досмотра и регистрации. Как они работают, выяснила DW.

За день до начала чемпионата мира по футболу, стартовавшего в столице России 14 июня, на белорусской стороне пограничного перехода "Красное" на автомагистрали Брест-Москва выросли 15-километровые очереди. Как позже пояснили представители Смоленской таможни, связано это было с массовым заездом футбольных болельщиков накануне первого матча ЧМ-2018. Для фанатов была специально выделена отдельная полоса, из-за чего грузовики вынуждены были простаивать.

Особый режим на время ЧМ-2018

Теперь очереди уже нет, однако въезд иностранцев в Россию через белорусскую границу проходит не без проблем. Но к удивлению россиян, пограничники останавливают каждую машину и подвергают досмотру даже автомобили с российской регистрацией.

Несмотря на то, что в целом режим пересечения границы не изменился - для граждан РФ и РБ действуют упрощенные правила, а граждан ЕС с сентября 2016 года Россия не пускает на свою территорию через границу с Беларусью, так как здешние погранпереходы не являются международными пунктами пропуска, - на время ЧМ-2018 введен особый порядок пропуска иностранных граждан.

29 мая главы МИД Беларуси и России подписали межправительственное соглашение о "спортивном безвизе", согласно которому сначала Беларусь разрешила безвизовый въезд через свою территорию болельщикам, следующим на матчи в Россию с 4 июня по 25 июля. А через год Россия обязуется установить такой же режим для прибывающих в Минск на II Европейские игры с 20 по 30 июня 2019 года.

Поэтому с началом чемпионата в РФ - контроль с российской стороны в "Красном" стал заметно жестче. Прежде всего, в глаза бросается обилие автомобилей ГИБДД - на полукилометровом отрезке пограничного перехода их дежурит сразу три. Выросло и количество пограничников, их теперь примерно вдвое больше, чем обычно. Несмотря на это в "Красном" в первые дни образовалась очередь из болельщиков.

Правила для обладателей Fan ID

Вместо визы иностранные граждане предоставляют на пограничный контроль вместе с паспортом персонифицированную карту зрителя Fan ID - это так называемый "паспорт болельщика", который оформляется после приобретения билетов на матчи. Все Fan ID проходят регистрацию только на границе России.

Пункт досмотра и регистрации болельщиков представляет собой четыре небольших киоска прямо на трассе погранперехода, для которых специально выделена одна из дорожных полос.

Впрочем, визуально на границе РФ и РБ ничто не напоминает о том, что в России проходит футбольный мундиаль. Никаких указателей или знаков для болельщиков отыскать не удалось. Лишь в одном из окошек пункта досмотра висел небольшой плакат с правилами заполнения "паспорта болельщика".

Вежливые пограничники, но не знают английского

К началу ЧМ-2018 временный пункт досмотра не справлялся с наплывом болельщиков. Но и в последующие дни "спортивный безвиз" не обходится без инцидентов, свидетелем одного из них оказался и корреспондент DW. В минувшую пятницу гражданин Китая Цзян Ци Мин прибыл на российскую пограничную станцию "Красное" дизель-поездом из Орши.

У него уже был куплен билет на электричку для дальнейшего следования через Смоленск в Москву. Но при прохождении обязательного паспортного контроля болельщика из Китая остановили российские пограничники. Гость чемпионата был сильно обеспокоен, когда его поезд отправился в Смоленск без него. Поначалу он думал, что его решили вернуть в Беларусь.

Пограничники вели себя очень вежливо, однако никто из них, как оказалось, не говорит по-английски. По-русски они пробовали пояснить гражданину Китая процедуру регистрации и заставили проехать с ними на их служебном автомобиле в пункт досмотра на автомагистрали, пообещав, что далее он продолжит путь на специальном автобусе.

При этом они забрали его паспорт и карточку Fan ID, что вызвало у иностранца паническую реакцию. В пункте досмотра, как оказалось, несмотря на большое количество представителей спецслужб, также никто не владеет иностранными языками. Регистрация длилась около часа, после чего выяснилось, что и автобуса нет. Цзян Ци Мин продолжил путь в Россию на ближайшей попутке, которую остановили пограничники.

Исключение только для болельщиков

При появлении начальника смены все разговоры пограничников были резко пресечены. Более жестким стал запрет на фотографирование, а корреспондент DW после тщательной проверки документов был "уведомлен" о необходимости получения аккредитации российского МИД, чтобы получить право задавать вопросы.

Только дежурный пограничного управления ФСБ России по Смоленской области согласился пояснить, что иностранные граждане без Fan ID по-прежнему обязаны въезжать на территорию России через международные пункты пропуска, а "Красное" таковым не является.

Это значит, что даже спортсмены и члены спортивных делегаций не имеют право ехать в Москву через Беларусь, они обязаны получить российские визы и въехать в Россию со стороны других государств.