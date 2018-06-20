Олег Сенцов: Я держусь и по-прежнему уверен в победе 20.06.2018, 8:09

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Российский кинокритик Плахов получил письмо от украинского режиссера.

Российский кинокритик Андрей Плахов сообщил 19 июня в Facebook, что получил письмо от украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Крымчанин поблагодарил Плахова за поддержку "с первого дня" и признался, что учился кино по его книгам и статьям.

Также Сенцову "радостно слышать", что некоторые российские кинематографисты стали его "открыто поддерживать на официальных площадках, а не только в интернете".

"Оказывается, это так не сложно – просто не бояться высказать свое мнение! Спасибо вам еще раз за это. Огромный привет всем, кто с нами! Отдельное спасибо и слова уважения передайте, пожалуйста, [режиссеру] Александру Сокурову! Я держусь и по-прежнему уверен в победе!" – говорится в письме от 16 июня.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе отмечал, что его подзащитный "готов идти до конца".

К режиссеру не пускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Также российские власти не разрешили ей провести видеоконференцию с Сенцовым.

19 июня российские деятели искусств обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова. В частности, под текстом подписались режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.