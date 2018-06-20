Леонид Заико: В Беларуси построили аграрный феодализм 17 20.06.2018, 8:42

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Чиновники считают, что белорусам достаточно зарплаты и в $150.

В июне в общереспубликанском банке вакансий было размещено рекордное число предложений - 74,6 тысячи. Исследование банка вакансий показало, что большинство нанимателей предлагают смешные зарплаты - в среднем не больше $150.

Прокомментировать ситуацию сайт Charter97.org попросил экономиста, руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико:

- Беларусь - страна бедных. Ее главная «визитная карточка», если посмотреть на все проблемы - это такая весьма фундаментальная бедность, где 300-400 евро считается хорошим заработком. Особенно это касается маленьких городов и городских поселков. Например, я буквально два дня назад был на родине Дзержинского в Столбцах. Так там вообще нет работы после отъезда Феликса Эдмундовича. Люди вынуждены работать за 100-150 долларов. Можно сказать, что 300 рублей ($150) считается «высоким» заработком.

С точки зрения поведенческой психологии, белорусские чиновники считают, что если есть вакансии за 150 долларов, то все должны на эту работу бросаться и быть «довольными». Подчеркну, самая тяжелая экономическая ситуация именно в городских поселках и маленьких городах.

Существует еще практика: люди выезжают из маленьких городов работать в Минск или Россию. Кто-то строителем, кто-то ремонтником. Выезжают работать вахтовым методом целыми семьями. Скажем, отец, а также его сын с семьей. В отношении таких показателей, как качество рабочего места и заработной платы, в Беларуси, скажу однозначно, становится хуже, чем в России и Китае.

- Белорусы действительно вынуждены работать за смешные деньги. Но в тоже время люди не могут уволиться из-за контрактной системы, которую Международная организация труда назвала новой формой рабства.

- Как таковая контрактная система не является чем-то негативным или позитивным. Это просто юридический договор, но в Беларуси он используется, как дамоклов меч. В принципе, шаг влево, шаг вправо и с тобой могут расторгнуть контракт.

Еще хочу выделить один момент, не думаю, что люди хотели бы уволиться и куда-то уехать, потому что в Беларуси, к сожалению, низкая мобильность труда.

Люди совершенно неправильно расставляют приоритеты. Если во всем мире на первом месте стоит работа, а на втором жилье, то в Беларуси люди скорее по-рабски привязаны к своим домам и квартирам. То есть, внутри страны существует очень низкая мобильность. Эту ошибку повторяет новое поколение белорусов.

Выпускники вузов стремятся залезть в долги и купить квартиры. В отличие от немцев и американцев. Те до тех пор, пока к 35-45 годам не станут на ноги, не будут покупать недвижимость. Ведь это большое вложения и что очень важно - привязка. Купив квартиру, выложив за нее большие деньги, взяв кредит - люди оказываются заложниками совершенно уникальной белорусской банковской модели. Она делает всех, кто берет кредиты - рабами банковской системы.

Подчеркну, вопрос социальной мобильности белорусов очень важен. Не просто по вертикали - из рабочего стать инженером или директором, а переехать из небольшого города в более крупный. Не быть привязанным. Повышение экономической и социальной мобильности приведет как-раз к позитивным процессам. Этого, кстати, власти боятся.

Отмечу, молодежь уезжает на учебу и работу в Польшу, Германию, США. Она более мобильная, но покидает ведь страну, к сожалению, с мыслью о том, что возвращаться не будет.

- Реально ли выжить на зарплату в 300 рублей, которую предлагает все тот же республиканский банк вакансий?

- Если провести эксперимент, то на 300 рублей я выживу. Это означает, что не будет авто, кофе можно будет выпить максимально раз в неделю, продукты питания - косточки, суповые наборы, самое дешевое мясо можно будет себе позволить максимум раз в неделю. Останется только смотреть телевизор и пить чернило. Вполне можно выжить, если больше ничего не надо.

Кстати, я посмотрел цены на билеты на матч Чемпионат мира по футболу в Калининграде. Хорошее месте на стадионе стоит 300 долларов. То есть, это три месяца вкалывания рабочего в поселке. Самый дешевый билет - 120-130 долларов - это пенсия профессора философии. В общем, можно прожить, но нужно тогда только смотреть телевизор.

То, что мои коллеги-профессора получают зарплату в 250 долларов означает, что в стране установлена «жэстачайшэ» несправедливая система труда и «жэстачайшэ» несправедливая система оценки вклада людей в общее благосостояние. Понимаете, в Беларуси построили аграрный феодализм. Здесь интеллект не нужен. Как правило, специалисты уезжают. Могу четко сказать, что из умной молодежи в Беларуси остаются единицы.