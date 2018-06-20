К чему приведет встреча Трампа и Путина 3 Дэниел Фрид, Atlantic Council

20.06.2018, 8:33

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Сама по себе встреча может казаться скромной, но в будущем способна стать основой для прорыва.

Мир с опаской рассматривает обещанный диалог президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Прошлые переговоры США-РФ на высшем уровне могут стать руководством к пониманию сценариев, по которым может развиваться и эта встреча.

Удачные примеры. Сама по себе встреча может казаться скромной, но в будущем способна стать основой для прорыва. Первая встреча президента США Рональда Рейгана с советским генеральным секретарем Михаилом Горбачевым в ноябре 1985 года не привела к значительным изменениям. Но именно эта встреча помогла сменить враждебную повестку дня советско-американских отношений (из-за вторжения СССР в Афганистан) и перейти к достижениям конца 1980х – начала 1990х. Женевское совместное заявление, сделанное во время этой встречи, просто наметило разумную повестку, приемлемую для обеих стран на тот момент. Тем не менее, затем несколько правительств строили свои отношения на ее основе.

Иногда грандиозные саммиты терпят неудачу, но затем становятся причиной невероятных результатов. Знаменитый саммит Рейгана-Горбачева в Рейкьявике в октябре 1986 года запомнился амбициозной, но безуспешной попыткой двух президентов разработать соглашение о контроле над вооружениями, намного превосходящее то, что могли рассмотреть их бюрократии на тот момент. Несмотря на эту неудачу, оба лидера использовали тот опыт для продолжения совместной работы. В частности, Горбачев обрел уверенность в том, что необходимо проводить свои реформы дома, как и улучшать отношения с Западом в целом.

Когда американские лидеры заключают соглашения с диктаторами, детали имеют значениеВстречи на высшем уровне Рейгана с Горбачевым были эффективными, потому что они были основаны на правильной, устойчивой стратегии и соответствовали основным американским ценностям. В контексте холодной войны это означало, что США, в противовес агрессии России, поддерживают Свободный мир, она – за демократию против коммунизма и за единую Европу без «железного занавеса».

Немаловажно, что параллельно с установлением контакта, Рейган продолжал давить на Москву в вопросах, где это было необходимо: например, касательно Афганистана, он также поддерживал демократических диссидентов в Польше и других странах Европы, которые контролировал СССР. Рейган также сделал права человека частью повестки дня советско-американского общения. Иными словами, Рейган использовал саммит для того, чтобы вовлечь в диалог Советы настолько, насколько это было возможно, чтобы не жертвовать ничьими ценностями и интересами.

Неудачные примеры. Ялтинская конференция вошла в историю как предостережение о том, как заключаются договора за чужой счет: не в интересах США и их ценностей. Подробности поучительны. Президент Франклин Рузвельт отправился в Ялту, чтобы попытаться убедить Иосифа Сталина вступить в только создаваемую ООН, а также – в войну против Японии. Его второстепенная цель – попытаться, насколько это было возможно, улучшить ситуацию с Польшей и другими странами Центральной и Восточной Европы, которые в тот момент уже находились (или вскоре оказались) под контролем СССР. Но он думал, что у него мало влияния в этом регионе. Рузвельт получил согласие Сталина на вступление в борьбу с Японией (которая США, в итоге, оказалась не нужна) и присоединение к ООН (на условиях советского вето в Совете Безопасности). Но взамен Рузвельту пришлось принять смутно сформулированное соглашение, – Декларацию об освобожденной Европе, где были общие положения о свободных выборах, но без описания процедуры их соблюдения, а также отсутствовало согласованное понимание того, что на практике означали такие условия, как, например, «воля народа». Возможно, Сталин расценивал его как фиговый лист для США. По мнению Рузвельта, Ялтинская встреча была успешной: он считал, что его личные отношения со Сталиным могут компенсировать слабые стороны соглашения. Он прожил достаточно, чтобы понять: все было как раз наоборот. Гарри Трумэн, преемник Рузвельта, сделал выводы о Сталине, но советское господство в Центральной Европе продолжалось еще сорок четыре года после Ялты.

И это – урок, заслуживающий внимания: когда американские лидеры заключают сделки с диктаторами, нужно обращать внимание на детали и стратегический контекст. Цель США во Второй мировой войне, выраженная в Атлантической хартии Рузвельта-Черчилля в 1941 году, заключалась во внедрении великой стратегии США, которую продолжил Рейган: мы хотели получать свободную, неделимую Европу, в рамках более широкого Свободного мира. Но пакетная сделка, принятая в Ялте, создала впечатление, что Рузвельт отказался от принципов Атлантической хартии на востоке Германии, отказавшись от Польши, а также Центральной и Восточной Европы в обмен на другие политические цели. С тех пор, правда, это обвинение тяготеет над Соединенными Штатами. Ялта учит, что сделки, заключенные вразрез американским ценностям, какими бы целесообразными они ни казались на данный момент, со временем не принесут ничего хорошего.

Саммиты – почетные неудачи. 16 июня 2001 года Джордж Буш в конце своей первой поездки в Европу в качестве президента встретился с Путиным в замке Брдо (Словения). Эта встреча в основном запомнилась пресс-конференцией Буша, в ходе которой он посмотрел Путину в глаза и сказал, что может ему доверять. И хоть эта встреча была после высмеяна, она породила политическую доброжелательность, которую администрация Буша смогла превратить в скромные достижения: в том числе, контроль над вооружениями, а также некоторую поддержку со стороны России в афганской кампании после 11 сентября. (Разоблачение: я был ответственный за политику с Россией и Европой в штабе Совета национальной безопасности в то время).

Буш, как и Рузвельт, рассчитывал, что личный контакт с лидером Кремля поможет продвигать интересы США. И также недооценил российского лидера. Но все же есть то, что отличает Буша от Рузвельта: свою политику в России он проводил в соответствии с более широкими ценностями США. На протяжении всей эпохи добрых взаимоотношений с Путиным, Буш продвигал расширение НАТО (в том числе, в страны Балтии) и поддерживал (хотя и не подстрекал) демократические движения в Украине и Грузии. Очарование не может преодолеть реальные различия в политике, но в реальных действиях, оно способно принести свои плоды. Особенно, если вы не ожидаете слишком многого.

Надежды, порожденные встречей в замке Брдо, в конце концов, не были реализованы. Попытка наладить продуктивные отношения с Путиным потерпела неудачу, но это была почетная неудача: этот саммит продвинул американские интересы, пусть лишь некоторые, да и то – на короткое время, но это было сделано в соответствии с нашими ценностями, а в основе была наша масштабная стратегия.

Исторические уроки. Есть много других примеров встреч лидеров США и России, из которых можно извлечь уроки. Например, Венский саммит Кеннеди-Хрущева в июне 1961 года, к которому президент Кеннеди плохо подготовился и который, вероятно, убедил советского лидера Никиту Хрущева, что Штатам можно сесть на голову. После чего Советы начали строительство Берлинской стены, а затем последовал и Кубинский ракетный кризис. Саммиты Никсона-Брежнева, продвигавшие «разрядку» и реалистичную политику примирения с Советским Союзом, которая в то время была куда важнее, чем сейчас может показаться. Много встреч Клинтона-Ельцина, в ходе которых Соединенные Штаты пытались (и в итоге, не смогли) подтолкнуть президента России к трансформационным реформам и изменениям взаимоотношений России с миром. Саммиты Обамы-Медведева, которые, подобно саммитам Буша-Путина, можно было назвать «почетными неудачами»: неудачи – потому что они были основаны на ошибочном представлении о российских намерениях, а почетные – потому что, когда администрация Обамы столкнулась с реальностью российской агрессии (в этот раз – против Украины), она сотрудничала с Европой, чтобы противостоять ей.

Из истории можно вынести следующие уроки:

Значение, которое будет иметь саммит, вряд ли можно осознать сразу – только со временем;

Личная химия между лидерами способна помочь в действиях, но не сможет компенсировать несовместимость стратегических интересов; если вы считаете иначе – готовьтесь к неприятностям;

На встречах можно добиться большего (или рисковать меньше), если подход США в отношении российского лидера будет основан на согласованной стратегии, которая должна включать как сотрудничество, так и давление;

Недопонимание может иметь серьезные последствия (см. пример Ялты);

Последствия неправильной трактовки российских намерений можно исправить, но только если Соединенные Штаты изменят курс в ответ на события.

Таким образом, потенциальная опасность встречи Трампа-Путина очевидна: президент США может чрезмерно сосредоточиться на немедленной реакции со стороны СМИ и переоценить силу личной химии (как в целом, так и, в частности, с Путиным). Стратегия администрация Трампа в отношении России может носить декларативный характер, но президент, похоже, не вряд ли будет ее придерживаться (судя по его пропаганде возвращения к «восьмерке», смешанным сигналам о санкциях, странным сообщениям о Крыме). Недостаточное внимание президента к деталям, в сочетании с импульсивностью, может легко вызвать недоразумения с неприятными последствиями. Да и в целом: не похоже, чтобы Трамп вообще хотел менять курс своей политики.

В общем, держитесь: нас ждет еще один непростой период!

Дэниел Фрид, американский дипломат, экс-координатор по вопросам санкций Государственного департамента, Atlantic Council (перевод – «Новое Время»)