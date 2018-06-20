Белорусский предприниматель: Восстановлю руки — переверну полмира 1 20.06.2018, 8:52

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Александр Макарчук

Александр Макарчук работает по 12 часов в сутки.

Александр Макарчук — тридцатипятилетний предприниматель, мотивационный спикер. Полностью парализован с 28 лет. Идейный вдохновитель и создатель нескольких социальных проектов для людей с инвалидностью, пишет onliner.by.

Александр Макарчук признается: не случись в его жизни кардинальных перемен, на сегодняшний день имел бы уже не одну судимость. Бесшабашная молодость указывала молодому человеку прямую дорогу — криминал со всеми вытекающими последствиями. Но болезнь перевернула все. Сегодня вместо строк в криминальной хронике об Александре написана достаточно объемная статья в «Википедии».

Несмотря на то что с 2002 года он полностью утратил возможность управлять своим телом, успевает трудиться на трех работах одновременно и параллельно с этим реализовал несколько крупных социальных проектов.