Ученые открыли рецепт «коктейля уверенности» 8 20.06.2018, 9:06

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Один из ингредиентов повышает веру человека в свои силы.

Оказывается, что существуют напитки, которые способны наталкивать человека на риск и авантюры, в то же время делая его уверенным в своих силах, сообщает facenews.ua.

Ученые из Университета Сассекса рассказали, что во время недавнего эксперимента с участием 68 добровольцев они открыли рецепт «коктейля уверенности». Людям давали выпить такой напиток, а затем через некоторое время просили нажать на кнопку. Она надувала воздушный шар.

Последний мог лопнуть в любой момент, люди не знали, когда это случится. После первого взрыва подопытных просили вести себя осторожней во время повторения процедуры. В итоге, ученые выяснили, что выпившие кислый коктейль люди чувствовали себя более уверенно и азартно.

После такого напитка они шли на риск на 40% чаще, в сравнении с другими подопытными, которые были осмотрительны. Получается, что главный ингредиент коктейля смелости и уверенности – ингредиент с кислинкой.

Соответствующие выводы ранее сделали и другие ученые, определив, что кислый вкус может подтолкнуть человека совершать необдуманные поступки.