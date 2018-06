США принимают революционный закон против нефтяных монополистов 10 20.06.2018, 9:33

3,509

Конгресс дал ход «Против картелей по производству и экспорту нефти».

Над Организацией стран экспортеров нефти (ОПЕК) - картелем, контролирующем 33% мировой добычи "черного золота" - нависла новая угроза из США.

После многочисленных твитов президента Дональда Трампа, обвинявшего ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть, конгресс США дал ход законопроекту "Против картелей по производству и экспорту нефти", который лежал на полке 18 лет, сообщает finanz.ru.

Документ, размещенный в единой базе нижней палаты американского парламента, объявляет вне закона картельные сговоры на рынке "черного золота" и предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана, который более столетия назад использовался, чтобы раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера.

Закон дает правительству США полномочия подать иск в суд против стран-членов организации, обвиних их в "ограничении производства и распространения нефти" на рынке США, "ограничении торговли" нефтью и манипулировании ее ценой.

При этом иностранные правительства будут лишены суверенного иммунитета в американских судах - так же, как и в случае с законом "О правосудии против спонсоров терроризма", который дал США возможность подать иски против Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября.

Законопроект был внесен на рассмотрение конгресса в конце мая и преодолел первое препятствие на прошлой неделе, когда его одобрил юридический комитет палаты представителей.

С 2000 года американские политики несколько раз пытались провести документ, получивший известность как НОПЕК, но сталкивались с сопротивлением Белого дома: и Джордж Буш, и Барак Обама грозили наложить на него вето.

Ближе всего к реализации закон подошел в 2007 году: его одобрили и сенат (70 голосов против 23), и палата представителей (345 против 72), но подпись президента под ним так и не появилась.

В этот раз все может быть иначе: Трамп, пожалуй единственный президент за последние десятилетия, который может подписать такой закон, говорит Джейсон Бордофф, глава Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывший сотрудник администрации Обамы.

Трамп критикует ОПЕК в своих книгах и публичных выступлениях больше 30 лет, утверждая что ОПЕК "обкрадывает американских граждан".

"Засудить ОПЕК за нарушения антимонопольного законодательства" он призывал в 2011 году в книге "Время быть жестким: Делая Америку номер один снова" (Time to Get Tough: Making America #1 Again"), напоминает Bloomberg.

Спустя год в твиттере он заявил, что "нефть не должна стоить дороже 25 долларов", а в 2018-м, после сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и взлета цен втрое за 2,5 года, писал, что нефтяные котировки "искусственно завышены", "ОПЕК снова хулиганит", и это "не хорошо".

"ОПЕК - это международный картель, члены которого добровольно объединились, чтобы ограничить производство нефти для манипулирования ценой, несправедливо взвинчивая цены ради удовлетворения собственной жадности", - заявил один из спонсоров возрожденного законопроекта Джерольд Надлер.

Напомним, в ближайшие выходные в Вене ОПЕК и еще 11 стран должны определить дальнейшую судьбу сделки по ограничению добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, которую заключили в декабре 2016 года.

Россия предлагает вернуть на рынок 80% изъятого предложения, или 1,5 млн баррелей в сутки. Против выступают Иран, Ирак, Алжир и Венесуэла. Ближневосточные члены ОПЕК предлагают компромиссный вариант - увеличить добычу на 300-700 тысяч баррелей в день.