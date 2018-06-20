Спартак Миронович: Думаю, я был рожден для побед 2 20.06.2018, 9:43

Сегодня легендарный белорусский гандбольный тренер Спартак Миронович празднует 80-летний юбилей.

Издание tribuna.com опубликовало высказывания легендарного тренера, которые можно назвать «Правила жизни Спартака Мироновича»:

ДУМАЮ, Я БЫЛ РОЖДЕН ДЛЯ ПОБЕД. Чтобы ответить на вопрос, как я пришел к этому, надо понять, кто меня окружал.

МЕНЯ ЖИЗНЬ ПОТРЕПАЛА ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ. С тех пор во мне сидит желание быть первым. В легкой атлетике, потом в гандболе, в тренерском ремесле. Думаю, что, если бы увлекся, скажем, математикой, и в ней бы прорвался.

СЕЙЧАС ИГРОКИ ПРИХОДЯТ В КОМАНДУ, забивают голы и получают за это хорошие деньги. А мне приходилось даже в 25 лет работать на разгрузке. Даже целая спецбригада у нас сформировалась. Я себе тогда за эти деньги и костюм сшил.

КОГДА СЛЫШУ УМНЫЕ СОВЕТЫ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ, мол, после шести лучше не ужинать, вспоминаю юность. Да бог ты мой, разбуди меня в три часа ночи и спроси «покушаем?», сразу же соберусь и не буду думать, нарушаю ли я режим питания.

МОИ ДЕТИ УЧИЛИСЬ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ и всегда отлично. Их молодость мало похожа на мою. У них другие интересы и занятия.

ЗА СВОИ ГОДЫ УСВОИЛ, что от тех, кто много работает, никогда ничего не зависит.

ЕСЛИ СЕГОДНЯ ТАК ПОСТУПАЮТ с майками наших героев спорта, то кто знает, как завтра поступят с ними самими… (речь о решении спортивного комитета Вооруженных сил перевесить с привычного места майки легенд минского СКА)

СТРАНА У НАС УДИВИТЕЛЬНАЯ, пора бы уже всем спокойнее стать. А то дашь интервью — одному не понравится, что о нем не так сказали, другому не понравится, что о нем вообще не сказали. А третьему…

РОССИЙСКОГО ВО МНЕ ВООБЩЕ НОЛЬ. Украинский язык хорошо знаю и переживаю за все, что у них там сейчас творится. Но, по сути, конечно, я белорус, больше 50 лет уже здесь живу.

ПРИЯТНО ЕХАТЬ НА МАШИНЕ ПО МИНСКУ, БЕЛАРУСИ. И я не променяю ее ни на какую страну.

СЕГОДНЯ НИ ЗА ЧТО НЕ СОГЛАСИЛСЯ БЫ вернуться в ту старую эпоху. С содроганием вспоминаю, как за нас решали, что можно читать, какие фильмы смотреть, какую музыку слушать.

ВРЕМЯ СОЗДАЮТ ЛЮДИ. Пока мы делали атомные бомбы, немцы строили «Мерседесы».

ЛИЧНО У МЕНЯ ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ НОСТАЛЬГИИ НЕТ. И даже нет практически ни одного хорошего воспоминания. Зачем ворошить то, что неприятно? Одно можно сказать — жили отвратительно.

РАНЬШЕ СПОРТСМЕН БЫЛ НАСТОЯЩИМ РОБОТОМ. Ему сказали — побежал, сказали — выжал. А сейчас они намного больше знают, заходят в интернет.

ВО ВРЕМЕНА ТОГДАШНЕГО ДИКТАТА работать тренером, и не только, было во многом проще. У нас была уйма рычагов для воздействия на спортсменов, для принуждения: партийная и комсомольская организации, военные звания, ставки, допуски к выездам за рубеж в райкомах партии. Мы скромнее жили, хуже питались. Но заставить команду пахать на тренировках было гораздо легче.

Я ВСЮ ЖИЗНЬ ПОДСТРАИВАЛСЯ ПОД СИСТЕМУ. Были какие-то комсомольские собрания, потом с «поддавальщиками» надо было разбираться, что-то придумывать. Каждый раз новые заботы. И если нормальный тренер, то он со всеми найдет общий язык. Это же наши дети и внуки.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ДОСТАТОК ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА НЕЗАВИСИМЫМ. Но мне нужно ровно столько денег, чтобы можно было пойти на базар и не торговаться за каждую копейку.

ЧЕГО-ТО БЕГАЛ Я ОТ ПОГОН, не на мой характер эти армейские порядки. А сейчас, выходит, зря. Пенсия была бы посерьезнее.

СЕГОДНЯ Я НЕ МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ КУПИТЬ КОТТЕДЖ, но и не голодаю. И бедным себя не считаю. Все-таки мне есть чем гордиться в этой жизни...

Я МОГ БЫ УЕХАТЬ НА ТРЕНЕРСКУЮ РАБОТУ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБУЮ СТРАНУ МИРА. Испанию, Францию, Италию, Данию... И деньги обещали приличные, но... Раз отказался, второй... Думал, что все-таки могу принести пользу белорусскому гандболу, так и не уехал.

МНЕ НЕИНТЕРЕСНО, ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ПРИДЕТ С МЕШКОМ ДЕНЕГМ и купит лучших игроков, с которыми я начну всех побеждать. Мне интересно самому подготовить команду, сделать игрока. Вот как было в 80-х

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С УМНЫМ ЛИЦОМ — по-моему, большая глупость. Тренировать непросто. Это ведь не то, что почитал, какой вес надо взять завтра на грудь, и пошел в зал. Играть — это как рисовать картину. Ты нарисуешь хорошо, а другой с нее и копии не сделает.

МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ПОСЛЕ ВЫИГРЫША ОЛИМПИАДЫ тренер достигает потолка и может заканчивать. Но в спорте же всегда есть маленькие победы! Над спортсменом со сложным характером. Над какой-то непростой ситуацией. Я даже когда в теннис с друзьями играл, отдавал все силы, чтобы не уступить.

Я ДОЛЖЕН ТРЕНИРОВАТЬ СПОРТСМЕНА, как если бы это был мой сын. Ну, или хотя бы близкий родственник.

ДАЖЕ КОГДА ИГРОК ОБМАНЫВАЕТ ТВОИ ОЖИДАНИЯ, обижать его не надо, потому что он еще и человек. Если он не может достичь намеченных результатов, поищи другого. А лучше и этому найди место, где он полнее проявит себя.

ЗАДАЧА ТРЕНЕРА — НЕ МЕШАТЬ ХОРОШЕМУ ИГРОКУ. Ты создай под него пару комбинаций, входы какие-нибудь интересные. Но ты помогай человеку, а не чехли его.

ЕСЛИ И ОСТАЛИСЬ ЕЩЕ ТАЛАНТЫ, то в регионах, деревнях. Там их надо искать! Среди минчан таких немного.

ДАЖЕ ПОДУМАТЬ НЕЛОВКО, что какой-то белорусский клуб может стать победителем Лиги чемпионов, не то чтобы сказать об этом вслух.

КОРЮ СЕБЯ В ОСНОВНОМ ЗА ТО, ЧТО В ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ НЕ СДЕРЖИВАЛСЯ. Высказывал игрокам то, что накипело. Не всегда был с ними корректен. Когда остываешь, всегда соглашаешься с мудростью: проигрывает не спортсмен, а тренер.

НЕ ДУМАЙ, ЧТО 80 ЛЕТ — это такая большая радость.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ СТОЛЬКО ЛЕТ, может радоваться лишь тому, что он до этой даты дотянул. Ну если еще что-то путное успел совершить, то это греет.

ЖИВИ ДОСТОЙНО. Делай, что нравится. Не трать время на то, что нужно совершать через силу. Ну и не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

ВЕРЮ ЛИ Я В БОГА? Ну в кого-то же надо верить, чтобы не ощущать бессмысленность своего существования на земле. Если не бог, то кто?

Спартак Миронович — заслуженный тренер Беларуси (1967), СССР (1977). Заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1981). С 1976 главный тренер команды СКА (Минск); под его руководством команда была обладательницей Кубка европейских чемпионов (1987, 1989, 1990); Кубка обладателей кубков (1983, 1988); Кубка СССР (1980, 1981, 1982); чемпионом СССР (1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990); серебряным призером (1982, 1983, 1987, 1991); чемпионом Беларуси (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002). С 1986 тренер сборной команды СССР — победительницы XXIV Олимпийских игр (1988) и сборной команды СНГ — победительница XXV Олимпийских игр (1992), серебряного призера чемпионата мира (1990), серебряного призера Суперкубка (1987), победительницы Игр доброй воли (1986, 1990). В 1991-97 член исполкома НОК Беларуси.