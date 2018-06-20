Еще одна загадка белорусской экономики 2 Владимир Тарасов, «Белрынок»

20.06.2018, 10:08

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Куда уходят деньги?

К загадкам белорусской экономики недавно добавилась еще одна: премьер-министр РБ Андрей Кобяков сообщил, что рассчитываемый в настоящее время профицит бюджета не отражает реальное состояние дел с деньгами в бюджете.

На состоявшемся 12 июня заседании президиума Совета министров РБ, где обсуждалась концепция прогноза социально-экономического развития на 2019 год, Андрей Кобяков сообщил удивительную вещь: «Складывается впечатление, что страна из года в год располагает свободными ресурсами. На деле мы испытываем их недостаток. Я давал поручение Минфину проработать вопросы формирования реального размера профицита, как это принято в международной практике. Пока на основании предложенных документов не вижу, что эта тема урегулирована».

На самом деле свободные ресурсы есть

Действительно, с бюджетом страны творится что-то неладное. Так, за январь-апрель 2018 года профицит республиканского бюджета достиг 2,53 млрд. рублей, увеличившись за апрель на 1,33 млрд. рублей. А профицит бюджета сектора государственного управления, в которых входят также местные бюджеты и фонд социальной защиты населения, составил 3,5 млрд. рублей. В апреле данный профицит поднялся на 1,9 млрд. рублей. Даже бюджет фонда социальной защиты населения оказался профицитным (на 0,2 млрд. рублей).

Причиной столь значительного роста профицитов стало, в основном, увеличение доходов бюджета. В частности, доходы республиканского бюджета за рассматриваемый период поднялись до 8,16 млрд. рублей, что составило 39,3% от годового плана, тогда как расходы увеличились всего до 5,6 млрд. рублей, то есть составили 28,1% от годового плана.

При этом запланированная величина профицита республиканского бюджете на весь 2018 год составила всего 733,9 млн. рублей. Это примерно в 3 раза меньше, чем профицит только за январь-апрель 2018 года. При этом ясно, что доходы бюджета во второй половине 2018 года тоже будут выше ожидаемого уровня.

Таким образом, похоже, что в бюджете все-таки есть свободные деньги, и это не ложное впечатление. Правда, часть профицита направляется на оплату расходов по государственному долгу, но значительная часть остается неиспользованной.

На обслуживание государственного долга из бюджета 2018 года планируется направить 2,54 млрд. рублей. Из них на внешний государственный долг – 1,95 млрд. рублей (955 млн. долл. США), а на внутренний – 0,59 млрд. рублей.

На погашение внешнего государственного долга планируется направить 4,4 млрд. рублей (2,1 млрд. долларов), а на погашение внутреннего государственного долга – 1,1 млрд. рублей. Средства значительные, но значительную их часть обеспечат новые заимствования. Так, на погашение долга предполагается направить вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты в размере 486,5 млн. долларов, валютные остатки средств республиканского бюджета в сумме 1,0 млрд. долларов, сформированные от размещения в 2017 году еврооблигаций, а также средства от заимствований на внешнем и внутреннем рынке – 1,2 млрд. долларов.

То есть, «лишние» деньги в бюджете должны остаться. Что правительство собирается делать с ними, пока неизвестно. Сформулированной политики в их отношении нет. Чиновники сообщали о том, что, возможно, будет увеличена доля государственного долга, погашение которого будет осуществляться за счет бюджета. Но на самом деле сделать это не просто, ведь значительная часть профицита формируется в белорусских рублях, то есть в этом случае придется покупать валюту, что окажет значительное негативное влияние на курс рубля.

Куда потратить «лишние» доходы?

Таким образом, проблема не в том, есть или нет в бюджете избыток средств, а в том, что непонятно, что с ним делать.

Чтобы разобраться, что происходит, надо понять, откуда вообще возникает профицит бюджета в неожиданно большом размере. По сути, на самом деле, и неожиданности нет, так как дополнительное к планам превышение доходов над расходами в некотором смысле запланировано. В последние годы правительство Беларуси использует очень удобный для себя способ формирования бюджета. На каждый год оно готовит два сценария развития экономики: базовый и целевой. Базовый – это пессимистичный сценарий, который исходит из наихудшего варианта развития событий для белорусской экономики, например, падения цен на нефть и нефтепродукты. Второй – это оптимистичный, реализация которого обеспечивает выполнение пятилетнего плана развития экономики страны.

Фокус в том, что бюджет рассчитывается исходя из пессимистичного варианта развития событий. Так как в реальности реализуется нечто среднее, получается практически гарантированное перевыполнение плана по превышению доходов бюджета над расходами. В частности, разработаны два сценария и на 2019 год. Согласно базовому ВВП должен вырасти 2,8%, а по целевому – на 4,1%.

Что делать с лишними деньгами в бюджете сейчас, похоже, никто не знает. Судя по излишкам, оставшимся с 2017 года, правительство собирается потратить их на поддержку убыточных предприятий, которую оно обещает прекратить уже много лет. Так, указом Лукашенко №231 от 12 июня 2018 года, за счет излишков доходов, образовавшихся в 2017 году, областным бюджетам будут представлены кредиты из республиканского бюджета в целях погашения задолженности сельскохозяйственных предприятий перед МАЗом и МТЗ на 60 млн. рублей. Как видим, есть, оказывается, свободные ресурсы в бюджете.

В то же время, по каким-то причинам, правительство не хочет тратить средства из профицита на поддержку населения, то есть на увеличение заработной платы и жилищное строительство.

Так, министр экономики Владимир Зиновский 12 июня заявил, что в 2019 году прогнозируется темп роста реальных располагаемых денежных доходов на 3,4%. При этом он подчеркнул, что рост зарплаты будет осуществляться «исключительно в меру роста производительности труда. О планах по увеличению зарплаты до 1 тыс. рублей он даже не вспомнил. То есть, на дополнительный рост зарплат и пенсий в соответствие с увеличением доходов бюджета рассчитывать не стоит.

Более того, непонятная ситуация сложилась и в сфере жилищного строительства. Чиновники постоянно говорят, что у государства не хватает средств на строительство жилья, в частности, на инфраструктуру. По этой причине, в частности, сдерживается развитие городов спутников в окрестностях Минска. В бюджете выделены средства на это, но весьма скромные. Например, в 2018 году в республиканском бюджете на финансирование расходов по строительству жилья предусмотрено выделение 497,6 млн. рублей, из которых на инфраструктуру предполагается направить 198,5 млн. рублей, а на компенсацию потерь банкам по льготному кредитованию населения 233,4 млн. рублей.

По сравнению с избытком средств в бюджете данные расходы выглядят незначительно, и за счет средств из профицита могут быть увеличены в несколько раз. Но правительство ничего подобного делать не стремится, что выглядит довольно странно. По-видимому, Андрей Кобяков именно этим и озабочен. Нежелание правительства не использовать возникший избыток доходов бюджета на социальные цели становится слишком явным и может вызвать нежелательные вопросы, на которые Андрею Кобякову придется искать ответы. Самый простой способ решить возникшую проблему – изменить систему учета доходов и расходов бюджета таким образом, чтобы излишек доходов как бы исчез. Посмотрим, удастся ли Минфину сделать это.

Владимир Тарасов, «Белрынок»

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